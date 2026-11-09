TRAGOVI BELIH RUSA UKLESANI U KAMENU: U Novom Sadu podignuto obeležje u slavu elite koja je ovde našla poslednju luku (FOTO)

SA desne strane ulaza na Uspensko groblje u Novom Sadu, od Mitrovdana, stoji spomen-tabla posvećena Rusima koji tu počivaju.

Foto Lj. Peradović

Na srpskom i ruskom jeziku ispisano je: "Rusko spomen-groblje, ovde leže stotine Belih Rusa, njihovi potomci i ruski ratni zarobljenici koji su ovde umrli od 1915. do 1918. godine. Setite ih se, pomenite ih".

A, da ne budu zaboravljeni, postavljanjem ove table i pomenom na ovom groblju sa posebnom "ruskom parcelom", gde počivaju pripadnici ruske emigracije - Beli Rusi koji su nakon Oktobarske revolucije i građanskog rata u Rusiji utočište pronašli u tadašnjoj Kraljevini SHS, pobrinuli su se iz Udruženja velika ruska matica iz Novog Sada.

Kod mitrovdanskim suncem "okupanog" spomenika ruskim vojnicima preminulim u zarobljeništvu od 1915. do 1918, koji je Ruska matica obnovila 2006, Aleksej Arsenjev, jedan od potomaka ruskih emigranata koji su 1921. došli u Novi Sad, podsetio je da su njegovi preci bili raznih profesija, uglavnom inteligencija.

- Novi Sad je prihvatio ruske izbeglice oberučke - istakao je Arsenjev. - Za to se najviše založio advokat Kosta Hadži i srpska inteligencija, lekari, pravnici, profesori.

Intelektualna snaga Ispred Grada Novog Sada otkrivanju spomen-table prisustvovao je Petar Đurđev, koji je kazao da je to trajno obeležje koje će podsećati na prisustvo ruskih belih emigranata u Novom Sadu.

- Bitno je i to da se dolazak Belih Rusa, podudara sa momentom preobražaja Novog Sada iz jednog malog pograničnog grada na jugu Austrougarske u jedan od najznačajnijih administrativnih i ekonomskih centara Jugoslavije. Jer, upravo Beli Rusi su bili jedinstvena intelektualna snaga koja je pomogla Novom Sadu da napravi veliki iskorak ka napretku.

Učestvovala je i Matica srpska, koja je Rusima na raspolaganje stavila svoje prostorije i deo duplikata svojih ruskih knjiga ustupila Biblioteci Ruske matice. Jedna od kulturnih organizacija Rusa u Novom Sadu bila je Ruska matica osnovana 1925. Brojala je 200 Rusa do 1941, kada su je ukinuli mađarski okupatori.

- Matica ruska imala je značajnu ulogu u zbližavanju dvaju naroda, držala je predavanja, izdavala knjige, pridruživala se kulturnim manifestacijama Grada Novog Sada - kazao je Arsenjev. - Prva predsednica bila je Aleksandra Anatoljevna Rozenšilf fon Paulin, Ruskinja i pravoslavka, ali poreklom iz Švedske, a drugi je bio Dimitrije Vasiljevič Skrinčenko. Oboje su bili profesori, ona u ženskoj, a on u muškoj gimnaziji. Pored Ruske matice, u Novom Sadu su imali pozorišnu, likovnu sekciju, Rusko sokolsko društvo, Društvo ruskih oficira.

Ruska matica je 1929. sakupljala podatke iz Arhiva i od sveštenika o ruskim ratnim zarobljenicima koji su 1915. do 1918. bili dovoženi na tlo tadašnje Austrougarske u Novi Sad, gde su se bavili fizičkim radom. To su bili iscrpljeni vojnici iz Galicije, umirali su masovno u Novom Sadu od epidemija, od ratnih rana, gladi...

- Po statistikama više od 200 vojnih zarobljenika preminulo je, sahranjeni su u Petrovaradinu - kazao je Arsenjev. - Većina njihovih imena zna se iz sačuvanih arhivskih dokumenata. Sahranjeni su ovde na delu Uspenskog groblja, nije slučajno što je Matica srpska odabrala ovo mesto da im se podigne spomenik.

Knjiga i izložba MILAN Starović, predsednik Udruženja Velika Ruska matica, kazao je da su pored podizanja table na groblju štampane knjige sa imenima sahranjenih i prigodnim tekstovima.

- Izložba o Srborusu Ognjeslavu Kostoviću, najvećem svetskom pronalazaču posle Nikole Tesle, trenutno je u Banjaluci, a uskoro će se naći i pred publikom u Novom Sadu - rekao je Starović.

Prijem ruskih beloemigranata nisu pomagali samo srpska inteligencija, već i slovačka. Slovaci su bili posle Prvog svetskog rata oslobođeni od mađarskog uticaja i pritisaka i u carskoj Rusiji videli su jednog od svojih oslobodilaca.

- Zalaganjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, 2025, iz budžeta Grada obnovljena su 22 nadgrobna spomenika na Uspenskom groblju, dok bi za još deset novac trebalo da se obezbedi iz jednog Fonda iz Rusije - naveo je Arsenjev.