Navara razbesnelo jedno pitanje: Trener Zvezde je ovako odgovorio!

Crveno-beli ubedljivi protiv Slovana.

Foto: KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde su došli do nove pobede u ABA ligi i u prvom istorijskom meču savladali ekipu iz Bratislave.

Pobednik je rešen u drugom poluvremenu, kada su domaći serijom 8:0 slomili goste i preuzeli lidersku poziciju od podgoričke Budućnosti (obe ekipe imaju 5-1).

Posle utakmice, trener Beograđana, Ibon Navaro sumirao je utiske na konferenciji za medije i objasnio šta je prelomilo njen tok.

- Čestitam ekipi na pobedi. Znali smo da će biti ovakva utakmica, gde ćemo morati da radimo mnogo i limitiramo njihove šuteve za tri poena. Prvo, morali smo da stopiramo broj pokušaja, a onda i kvalitet. U prvom poluvremenu su imali 8/16, to je ono što im treba za pobedu. Kontrolisali smo utakmicu u drugom poluvremenu, ovo, plus manjak izgubljenih lopti... Uspeli smo da steknemo prednost na kraju treće deonice i da održimo i dođemo do velike pobede protiv dobrog tima.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Osvrnuo se na učinak Motlija i Boldvina:

- Mislim da Džonatan nije odigrao lošu utakmicu u odbrani, radio je ono što treba. Bio je dobar u odbrani. Patrik je igrao na poziciji tri. Ponekad pravimo grešku od njega što tražimo nešto što nije radio nikada. On je veoma visok, igrao je u Dži ligi, igra kao krilo. To pokušavamo da radimo. Tražimo dimenziju za njega, recimo, možda će nam biti potreban protiv Okekea ili Proćide, pokušavamo da nađemo neki njegov način da ga upotrebimo. Nije loše.

Prokomentarisao je i tehničku grešku, koju su mu sudije dale u samom finišu:

- Ne želim da pričam o sudijama, ali je nepoštovanje da šutnemo samo šest bacanja. Moram da proverim video, ali to nije normalno.

Objasnio je da li takmičenje u ABA ligi stvara probleme zbog zgusnutog evroligaškog kalendara:

- Ponekad raspored nije najbolji, jer igramo danas i to nas košta slobodnog dana sutra. To bi mogao da bude važan trening za idući meč, mi planiramo celu nedelju sa ovom utakmicom. Ali, ako želiš da budeš ozbiljan tim u ABA ligi, ti moraš da budeš spreman za ovo. Moraš pronaći balans. Mi nekad odmaramo tri ili četiri igrača koja su starteri. Moramo da naučimo kako da uradimo to.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

O samopouzdanju igrača:

- Samopouzdanje je nešto o čemu pričate kad to dobijete dok igrate, a ne kao da to dobijate tokom treninga. Ove utakmice nisu kao Evroliga. Svi žele da igraju Evroliga. Mi ih eramo da nauče da mi cenimo ABA ligu. Važno je ono što rade u ABA ligi, kako bi odmorili ostale. To nisu dva tima, to je 16 ili 17 igrača koji čine jedan tim. Treba da znaju da pobede u Evroligi donose svih 17 igrača.

Navaru je zasmetalo pitanje o predstojećim utakmicama, koje su "odlučujuće":

- Krucijalne ili teške? - upitao je Navaro.

- Možda odlučujuće... - nastavio je novinar.

- Odlučujuće za šta? Ali, za šta su one odlučujuće u novembru? Ali u novembru je šta odlučujuće? Znam raspored, imamo i Virtus, oni su važni. Ali, zašto su odlučujuće. Sad ja postavljam pitanja - rekao je Navaro.

Tada je dobio još jedan odgovor novinara - da ostanete gore?

Navaro je ostao zatečen i samo je dodao:

- Ali posle ove tri utakmice, ostaće još 23 meča u Evroligi - zaključio je Navaro, momentalno ustavši sa stolice.

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