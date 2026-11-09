Velika glavobolja za komšije pred Mundobasket - Srbija pomno prati šta se dešava!
Konačan rasplet biće poznat narednih dana.
Dok se reprezentacije pripremaju za početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, u taboru Bosne i Hercegovine još uvek ne mogu da računaju na siguran nastup svog najboljeg košarkaša.
Džanan Musa i dalje nije dobio zeleno svetlo za povratak u reprezentativni ritam, a konačna procena zavisiće od stanja njegovog kolena i reakcije na pojačane napore.
Ova situacija privlači pažnju i u Srbiji, pošto se selekcija Bosne i Hercegovine nalazi u istoj kvalifikacionoj grupi sa našim nacionalnim timom. Predstojeći novembarski prozor mogao bi da bude važan za raspored snaga u grupi, a izostanak prve zvezde predstavljao bi veliki problem za selektora Darija Derđu.
Tokom gostovanja Dubaija u Sarajevu, Derđa je razgovarao sa generalnim menadžerom kluba Dejanom Kamenjaševićem o dostupnosti dvojice reprezentativaca – Muse i Kenana Kamenjaša.
Za centra nema dileme: on će biti na raspolaganju za oba susreta. Mnogo više neizvesnosti postoji oko Muse, koji se tek oporavio od višemesečne pauze.
Selektor je za „Sport klub“ objasnio da neće donositi odluku dok ne bude jasno kako će košarkaš reagovati na opterećenje.
- Videćemo kako će njegovo koleno reagovati na opterećenje. U dogovoru sa Kamenjaševićem i trenerom Ćavijem Paskvalom procenićemo koliko možemo da ga koristimo i koju od dve utakmice može da odigra. Sa Kamenjašem je sve u redu, igraće obe utakmice, a za Džanana još ne znamo - poručio je Derđa.
Bosanci će najpre 26. novembra odmeriti snage sa Islandom, a potom ih čeka Litvanija, koja u Sarajevo dolazi u najjačem sastavu.
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