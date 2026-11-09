Velika glavobolja za komšije pred Mundobasket - Srbija pomno prati šta se dešava!

Konačan rasplet biće poznat narednih dana.

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Dok se reprezentacije pripremaju za početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, u taboru Bosne i Hercegovine još uvek ne mogu da računaju na siguran nastup svog najboljeg košarkaša.

Džanan Musa i dalje nije dobio zeleno svetlo za povratak u reprezentativni ritam, a konačna procena zavisiće od stanja njegovog kolena i reakcije na pojačane napore.

Ova situacija privlači pažnju i u Srbiji, pošto se selekcija Bosne i Hercegovine nalazi u istoj kvalifikacionoj grupi sa našim nacionalnim timom. Predstojeći novembarski prozor mogao bi da bude važan za raspored snaga u grupi, a izostanak prve zvezde predstavljao bi veliki problem za selektora Darija Derđu.

Tokom gostovanja Dubaija u Sarajevu, Derđa je razgovarao sa generalnim menadžerom kluba Dejanom Kamenjaševićem o dostupnosti dvojice reprezentativaca – Muse i Kenana Kamenjaša.

Za centra nema dileme: on će biti na raspolaganju za oba susreta. Mnogo više neizvesnosti postoji oko Muse, koji se tek oporavio od višemesečne pauze.

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga `

Selektor je za „Sport klub“ objasnio da neće donositi odluku dok ne bude jasno kako će košarkaš reagovati na opterećenje.

- Videćemo kako će njegovo koleno reagovati na opterećenje. U dogovoru sa Kamenjaševićem i trenerom Ćavijem Paskvalom procenićemo koliko možemo da ga koristimo i koju od dve utakmice može da odigra. Sa Kamenjašem je sve u redu, igraće obe utakmice, a za Džanana još ne znamo - poručio je Derđa.

Bosanci će najpre 26. novembra odmeriti snage sa Islandom, a potom ih čeka Litvanija, koja u Sarajevo dolazi u najjačem sastavu.