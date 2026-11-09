OVO SU HEROJI KOJI SU SPREČILI JOŠ VEĆI UŽAS U KRAKOVU: Ranjeni policajci gledali smrti u oči, nekako uspeli da savladaju ubicu (FOTO)

KRVAVI pohod koji je u subotu zavio Poljsku u crno dobio je svoj tragični epilog: dvadesetčetvorogodišnji Mihal Okšinjski, koji je na Glavnom trgu u Krakovu ubio šest osoba i ranio šesnaestoro, preminuo je u bolnici od posledica povreda zadobijenih u okršaju sa policijom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Beata Zawrzel

Vest je, pozivajući se na policijsku upravu Malopoljskog vojvodstva, preneo nemački list Di Velt.

Dok zemlja prolazi kroz dvodnevnu nacionalnu žalost, na videlo izlaze podaci o nezapamćenom herojstvu dvojice policajaca i lekara koji su sprečili još gori ishod, ali i zastrašujući detalji o zločinu koji je napadač počinio nad sopstvenom porodicom pre nego što se uputio u centar grada.

Herojstvo policajaca i lekara na ulicama Krakova

Drama u istorijskom jezgru Krakova započela je u subotu, 7. novembra, nešto posle 15 časova. Zvanični podaci pokazuju da je prvi hitan poziv upućen u 15:00 i 15 sekundi - Okšinjski je automobilom uleteo na Glavni trg i otvorio neselektivnu vatru na prolaznike, piše Poland-24.com.

Samo tri minuta kasnije, policajci su već razmenjivali vatru sa napadačem. Bežeći s trga ka raskrsnici ulica Đetla i Stradomska, naoružani muškarac naišao je na dvojicu viših policijskih službenika: Jakuba Kulika i Artura Moranjskog.

‼️ MEET THE HEROES OF THE KRAKÓW ATTACK. Police officers Jakub Kulik (left) and Artur Morański (right) risked their lives to stop the attacker and protect innocent people. These are the heroes who deserve to be recognized. https://t.co/zADAdB1mMl — Polonopedia | Poland Today 🇵🇱 (@polonopedia) November 9, 2026

Iako su obojica gotovo odmah pogođena, odbili su da ustuknu. Teško ranjen, Kulik je nastavio da uzvraća vatru i uspeo da neutrališe napadača pre nego što se i sam srušio na pločnik.

Svega nekoliko metara dalje, u obližnjem restoranu, ručak sa porodicama prekinula su dvojica iskusnih hirurga Univerzitetske bolnice u Krakovu: profesor Mihal Pendživjatr i dr Mateuš Vjerdak.Čim su utihnuli pucnji, lekari su bez oklevanja istrčali na ulicu i započeli zbrinjavanje ranjenih policajaca, obezbedivši im dragoceno vreme do dolaska ekipa hitne pomoći. Zahvaljujući prisebnosti policajaca i brzoj lekarskoj reakciji, prekinut je napad koji je, prema procenama poljskih vlasti, pretio da preraste u pokolj još većih razmera.

the hero policeman who shot and captured the military uniform wearing terrorist who killed 6 and injured 15 in Krakow Poland. So far the info availanle - attacker is 25 yo Polish National used AR-15-style rifle to fire https://t.co/2HjkbwzswF — Big Breaking ⚡ (@bigbreakingit) November 7, 2026

Arsenal u automobilu i stotine ispaljenih metaka

Na konferenciji za novinare, tužilac Pšemislav Novak izneo je podatak da je Okšinjski na trgu ispalio nekoliko desetina, pa čak i stotina metaka. U njegovom automobilu pronađen je čitav arsenal: dve poluautomatske puške AR-15, dva pištolja i 500 komada municije, kao i četiri mobilna telefona čija bi forenzika trebalo da pruži uvid u komunikaciju pre napada.

Još sedam komada vatrenog oružja zaplenjeno je u njegovom porodičnom stanu. Utvrđeno je da je mladić, po zanimanju strugar, koji je vikende sa ocem provodio u streljačkom klubu, legalno posedovao jednu od pušaka i jedan pištolj.

Zločin u porodičnom domu pre polaska na trg

Istraga koja je usledila otkrila je da je zločin u Krakovu bio samo završni čin mračnog pohoda. U porodičnom stanu u mestu Ostrovjec Švjentokšiski, policija je zatekla stravičan prizor: u krevetima, još uvek u odeći za spavanje, pronađena su tela napadačevog oca, majke, mlađe sestre, kao i dve mačke.

Svi su likvidirani s po dva hica u glavu, najverovatnije u noći između petka i subote ili u subotu rano ujutru, a da niko od komšija nije čuo pucnje.

Istraga terorizma, sporni simboli i političke tenzije

Poljsko tužilaštvo vodi postupak pod sumnjom na terorističko delo, ali upozorava na preuranjene zaključke o profilu ubice. Tokom pretresa stana zaplenjena je i takozvana Gadsdenova zastava — istorijski američki simbol iz 18. veka sa slikom zvečarke i natpisom "Ne gazi me" (poznat i sa omota albuma grupe Metalika), koji se danas u SAD vezuje za desni libertarijanizam, pokret "Čajanka", prkos centralnoj vlasti i populističku desnicu.

Slučaj je već izazvao oštre političke podele u Varšavi. Izjava ministra unutrašnjih poslova Marćina Kjervinjskog da postoje indicije o radikalnim, ultranacionalističkim sklonostima osumnjičenog naišla je na žestoku reakciju poljskih konzervativaca, koji su to ocenili kao pokušaj političke zloupotrebe tragedije i neosnovanog etiketiranja desnice pre završetka zvanične istrage.

Dok istražitelji analiziraju telefone i oružje kako bi sklopili mozaik ovog masovnog zločina, javnost u Poljskoj odaje počast stradalima i policajcima čija je požrtvovanost zaustavila napadača.

(Kurir)

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