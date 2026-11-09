OVO SU HEROJI KOJI SU SPREČILI JOŠ VEĆI UŽAS U KRAKOVU: Ranjeni policajci gledali smrti u oči, nekako uspeli da savladaju ubicu (FOTO)
KRVAVI pohod koji je u subotu zavio Poljsku u crno dobio je svoj tragični epilog: dvadesetčetvorogodišnji Mihal Okšinjski, koji je na Glavnom trgu u Krakovu ubio šest osoba i ranio šesnaestoro, preminuo je u bolnici od posledica povreda zadobijenih u okršaju sa policijom.
Vest je, pozivajući se na policijsku upravu Malopoljskog vojvodstva, preneo nemački list Di Velt.
Dok zemlja prolazi kroz dvodnevnu nacionalnu žalost, na videlo izlaze podaci o nezapamćenom herojstvu dvojice policajaca i lekara koji su sprečili još gori ishod, ali i zastrašujući detalji o zločinu koji je napadač počinio nad sopstvenom porodicom pre nego što se uputio u centar grada.
Herojstvo policajaca i lekara na ulicama Krakova
Drama u istorijskom jezgru Krakova započela je u subotu, 7. novembra, nešto posle 15 časova. Zvanični podaci pokazuju da je prvi hitan poziv upućen u 15:00 i 15 sekundi - Okšinjski je automobilom uleteo na Glavni trg i otvorio neselektivnu vatru na prolaznike, piše Poland-24.com.
Samo tri minuta kasnije, policajci su već razmenjivali vatru sa napadačem. Bežeći s trga ka raskrsnici ulica Đetla i Stradomska, naoružani muškarac naišao je na dvojicu viših policijskih službenika: Jakuba Kulika i Artura Moranjskog.
Iako su obojica gotovo odmah pogođena, odbili su da ustuknu. Teško ranjen, Kulik je nastavio da uzvraća vatru i uspeo da neutrališe napadača pre nego što se i sam srušio na pločnik.
Svega nekoliko metara dalje, u obližnjem restoranu, ručak sa porodicama prekinula su dvojica iskusnih hirurga Univerzitetske bolnice u Krakovu: profesor Mihal Pendživjatr i dr Mateuš Vjerdak.Čim su utihnuli pucnji, lekari su bez oklevanja istrčali na ulicu i započeli zbrinjavanje ranjenih policajaca, obezbedivši im dragoceno vreme do dolaska ekipa hitne pomoći. Zahvaljujući prisebnosti policajaca i brzoj lekarskoj reakciji, prekinut je napad koji je, prema procenama poljskih vlasti, pretio da preraste u pokolj još većih razmera.
Arsenal u automobilu i stotine ispaljenih metaka
Na konferenciji za novinare, tužilac Pšemislav Novak izneo je podatak da je Okšinjski na trgu ispalio nekoliko desetina, pa čak i stotina metaka. U njegovom automobilu pronađen je čitav arsenal: dve poluautomatske puške AR-15, dva pištolja i 500 komada municije, kao i četiri mobilna telefona čija bi forenzika trebalo da pruži uvid u komunikaciju pre napada.
Još sedam komada vatrenog oružja zaplenjeno je u njegovom porodičnom stanu. Utvrđeno je da je mladić, po zanimanju strugar, koji je vikende sa ocem provodio u streljačkom klubu, legalno posedovao jednu od pušaka i jedan pištolj.
Zločin u porodičnom domu pre polaska na trg
Istraga koja je usledila otkrila je da je zločin u Krakovu bio samo završni čin mračnog pohoda. U porodičnom stanu u mestu Ostrovjec Švjentokšiski, policija je zatekla stravičan prizor: u krevetima, još uvek u odeći za spavanje, pronađena su tela napadačevog oca, majke, mlađe sestre, kao i dve mačke.
Svi su likvidirani s po dva hica u glavu, najverovatnije u noći između petka i subote ili u subotu rano ujutru, a da niko od komšija nije čuo pucnje.
Istraga terorizma, sporni simboli i političke tenzije
Poljsko tužilaštvo vodi postupak pod sumnjom na terorističko delo, ali upozorava na preuranjene zaključke o profilu ubice. Tokom pretresa stana zaplenjena je i takozvana Gadsdenova zastava — istorijski američki simbol iz 18. veka sa slikom zvečarke i natpisom "Ne gazi me" (poznat i sa omota albuma grupe Metalika), koji se danas u SAD vezuje za desni libertarijanizam, pokret "Čajanka", prkos centralnoj vlasti i populističku desnicu.
Slučaj je već izazvao oštre političke podele u Varšavi. Izjava ministra unutrašnjih poslova Marćina Kjervinjskog da postoje indicije o radikalnim, ultranacionalističkim sklonostima osumnjičenog naišla je na žestoku reakciju poljskih konzervativaca, koji su to ocenili kao pokušaj političke zloupotrebe tragedije i neosnovanog etiketiranja desnice pre završetka zvanične istrage.
Dok istražitelji analiziraju telefone i oružje kako bi sklopili mozaik ovog masovnog zločina, javnost u Poljskoj odaje počast stradalima i policajcima čija je požrtvovanost zaustavila napadača.
(Kurir)
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