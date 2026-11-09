PESNIKINJA DARUJE ODORE: Dečji ansambl SKUD „Gavrilo Princip“ iz Bosanskog Grahova dobio nove nošnje za najmlađe (Foto)

Najmlađi članovi Srpskog kulturno-umetničkog društva „Gavrilo Princip“ iz Bosanskog Grahova dobili su nove jeleke, košulje, pregače, pojaseve, čarape i ličke kape koje će ponosno nositi već na narednom nastupu. Nošnje za male folkloraše izvezla je ljubav prema Grahovu na putu od Beograda, preko Banja Luke i Drvara do malog Gavrilovog grada.

Foto: Privatna arhiva

Prvi korak na toj dugoj deonici načinila je pesnikinja i književnica Dragana Trivan iz Beograda, darujući prihod od prodaje svojih knjiga za izradu nove odeće za decu rodnog Grahova. U male folklorce zaljubila se na predstavljanju onoga što je napisala.

- Donacija je obezbeđena nakon promocije i prodaje mojih knjiga „Deca slobode“ i „Zemljo moja, vilo ponosita“ u Beogradu, Banjoj Luci i Grahovu. Prihod sa tih predstavljanja doniran je grahovskoj deci – kaže Trivanova kojoj je Grahovo duboko urezano u srce. Često posećuje rodni kraj, a njena porodica do sada je na više načina iskazala humanost prema zavičaju.

Foto: Privatna arhiva Narodne nošnje za dečake SKUD_a "Gavrilo Princip"

- Humanitrani rad nije stvar moje književne ambicije, već damar mog srca. Sve što sam napisala do sada izašlo je direktno iz srca, a sa istog mesta je i moj poklon KUD-u „Gavrilo Princip“ – napominje autorka.

Osam kompleta nošnji za devojčice i četiri za dečake izradila je Svetlana Zeljković iz Drvara. Ona nije slučajno odabrana za ovaj posao. Članica je KUD-a „Sveti Sava“ i ženske pevačke Etno-grupe „Carza“ iz Drvara. Iskustvo tkanja i vezenja stekla je u folkloru „Marija Bursać“ u Banatskom Velikom Selu kod Kikinde, gde je živela dok je udaja nije odvela na stalnu drvarsku adresu.

Foto: Privatna arhiva Dragana Trivan

- Za dečake sam napravila tip krajiške, tačnije unačke narodne nošnje. Oni će nositi jeleke od čoje, ukrašene trakama i metalnim novcima, koji su imitacija dukata. Na glavama će imati ličke kape, jer sam želela da šalju poruku ozbiljnosti, da znaju ko su, šta su, od koga potiču i kuda idu. Imaju i košulje izvezene geometrijskim motivima, kakv su ovde nekada vezle bake i mame, zatim ukrasne pojaseve oko struka i bele gaće. Devojčice su dobile jeleke, pregače, karirane suknjice i bele izvezene košulje, tipične za Šumadiju, kako bi prikazali zajedništvo Krajine i Srbije. S velikom ljubavlju i radošću sam to radila, jer su naša društva povezana i vrlo bliska. Sarađujemo i zajedno nastupamo, mi iz Drvara i folklori iz Grahova, Drinića i sve ćešće Knina. Negujemo prijateljske veze i zajedništvo – objašnjava Zeljkovićeva iz Drvara.

Rad SKUD „Gavrilo Princip“ obnovljen je posle pauze od 22 godine, tako što je tadašnji načelnik opštine Duško Radun, pozvao koreografa Mladena Zeljkovića iz Drvara da pokuša da okupi omladinu. Na prvu probu došlo je 70 odsto tadašnjih đaka, pa je ubrzo folklor imao 60 članova u tri grupe. Bilo je to vreme kada je u razorenom gradiću bilo samo igrača, ali bez ijedne nošnje, opanka ili instrumenta. Za prve promotivne nastupe pozajmljivali su odeću iz Drvara, Prnjavora i Nakova. Prvi značajan javni nastup imali su 2018. baš u tom mestu kod Kikinde, a kako su „Novosti“ tada pisale, na festivalu „‘Ajmo zaigrati, ajmo de“, igrali su u tuđim kostimima. Prvu harmoniku dobili su od Udruženja Grahovljaka i prijatelja Bosanskog Grahova iz Beograda. Iste godine prvih osam kompleta nošnji obezbedio im je Fond za izbegla, prognana i raseljen lica AP Vojvodine, a društvo je ponela ime najslavnijeg Grahovljaka Gavrila Principa.

- Nove nošnje za nas znače podršku, ljubav i osećaj pripadnosti. Drago nam je da naši ljudi iz dijaspore nisu zaboravili svoje korene i da im se na ovaj način vraćaju, pomažući mladost u Bosanskom Grahovu – prenela nam je Dejana Damjanović, koreografkinja „Gavrila Principa“.

MALO, A VELIKO DRUŠTVO

- Naše Grahovo je malo, pa je i društvo takvo. Trenutno imamo 32 člana, 20 odraslih i 12 dece. Za ovako malo mesto to je veliki broj. KUD nam svima mnogo znači. Probe imamo u zgradi osnovne škole – kaže Damjanović.