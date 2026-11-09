MASAKR U NIGERIJI: Ubili dobrovoljca i 10 članova njegove porodice, spalili tela i oteli još 13 ljudi
NAORUŽANI napadači ubili su pripadnika lokalnog dobrovoljnog obezbeđenja i 10 članova njegove porodice, a potom su spalili njihova tela i oteli još 13 osoba tokom napada na selo u državi Zamfara na severozapadu Nigerije, saopštila je danas policija.
Mnoge severozapadne države u Nigeriji imaju grupe volontera koji pomažu u odbrani sela i gradova od naoružanih bandi, s obzirom na to da su bezbednosne snage preopterećene borbom protiv islamističkih militanata, preneo je Rojters.
Portparol policije Jazid Abubakar izjavio je da su napadači napali volontera u selu Gidan Taba, u okrugu Maradun, nakon što je on u više navrata pomogao bezbednosnim snagama da odbiju upade kriminalnih bandi.
- Oni su ga smatrali preprekom za svoje aktivnosti - rekao je Abubakar.
Abubakar je naveo da su bezbednosne snage raspoređene u tom području i da rade na oslobađanju talaca.
Severozapad Nigerije već godinama se suočava sa napadima razbojnika, koji upadaju u sela, ubijaju stanovnike i otimaju ljude radi otkupa i pljačkaju domove.
(Tanjug)
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