Svet

EVROPSKI ŠTIT OSTAJE BEZ MUNICIJE: Rakete za „Patriot“ na kritičnom minimumu, Kijev pred novim problemom

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 14:12

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EVROPSKE zalihe raketa PAC-2 i PAC-3 za američke sisteme protivvazduhoplovne odbrane (PVO) „Patriot“ nalaze se na minimalnom nivou, prenose mediji, pozivajući se na neimenovane izvore.

ЕВРОПСКИ ШТИТ ОСТАЈЕ БЕЗ МУНИЦИЈЕ: Ракете за „Патриот“ на критичном минимуму, Кијев пред новим проблемом

Foto: Vikipedia/Bernd vdB

- Zalihe raketa-presretača PAC-2 i PAC-3 za protivvazduhoplovne raketne sisteme ‘Patriot’ u evropskim zemljama nalaze se na minimalnom nivou - navodi se u tekstu.

Kako se ističe, oružane snage evropskih zemalja protive se slanju ovih raketa Ukrajini bez čvrstih garancija SAD da će isporučiti nove rakete kao zamenu za predatu municiju.

Ranije je direktor nemačkog odbrambenog koncerna „Rajnmetal“ Armin Paperger izjavio da su evropska skladišta raketnog naoružanja praktično prazna, a da je nestašica posledica kritičnog nedostatka ključnih komponenti.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje sukoba i predstavljaju „igranje vatrom“.

U Kremlju su ranije istakli da snabdevanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativne posledice.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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