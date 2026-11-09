EVROPSKI ŠTIT OSTAJE BEZ MUNICIJE: Rakete za „Patriot“ na kritičnom minimumu, Kijev pred novim problemom
EVROPSKE zalihe raketa PAC-2 i PAC-3 za američke sisteme protivvazduhoplovne odbrane (PVO) „Patriot“ nalaze se na minimalnom nivou, prenose mediji, pozivajući se na neimenovane izvore.
- Zalihe raketa-presretača PAC-2 i PAC-3 za protivvazduhoplovne raketne sisteme ‘Patriot’ u evropskim zemljama nalaze se na minimalnom nivou - navodi se u tekstu.
Kako se ističe, oružane snage evropskih zemalja protive se slanju ovih raketa Ukrajini bez čvrstih garancija SAD da će isporučiti nove rakete kao zamenu za predatu municiju.
Ranije je direktor nemačkog odbrambenog koncerna „Rajnmetal“ Armin Paperger izjavio da su evropska skladišta raketnog naoružanja praktično prazna, a da je nestašica posledica kritičnog nedostatka ključnih komponenti.
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje sukoba i predstavljaju „igranje vatrom“.
U Kremlju su ranije istakli da snabdevanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativne posledice.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ŽESTOKE BORBE U DNR: Ruske snage napreduju duž cele linije
09. 11. 2026. u 12:47
NEBESKI MASAKR IZNAD RUSIJE: Ukrajinska dronska armada slupana, skršeno čak 430 letelica!
09. 11. 2026. u 09:39
RUSKA SEKIRA RASCEPALA UKRAJINSKU ENERGETIKU: Evo šta je sve razneseno
09. 11. 2026. u 08:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)