LE PENOVA SPREMA DIPLOMATSKI URAGAN U BRISELU: Kaja Kalas ostaje bez moći ako desnica preuzme Francusku

FRANCUSKA liderka krajnje desnice Marin le Pen želi da demontira, ili da bar drastično smanji diplomatski uticaj Evropske unije, ako pobedi na predsedničkim izborima koji će se u toj zemlji održati naredne godine, saopštila su danas četvorica zvaničnika njene stranke Nacionalno okupljanje.

foto: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia + Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Zvaničnici Nacionalnog okupljanja su za Politiko rekli da bi smanjenje institucija EU uključivalo i odsecanje krila Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), na čijem je čelu Kaja Kalas.

- Realnost je da je korisnost (Kalas) veoma ograničena i da ona duplira diplomatiju država članica. Niko ne priznaje njen legitimitet, posebno ne Sjedinjene Države, niti Kina - rekao je savetnik predsednika Nacionalnog okupljanja Džordana Bardele, Šarl-Anri Galoa.

Stav unutar Nacionalnog okupljanja je da diplomatska služba EU nije samo gubljenje novca poreskih obveznika, već i da ometa evropske nacije da pokažu svoju snagu na svetskoj sceni.

Le Pen je do sada svoje najžešće napade usmerila protiv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koju krajnja desnica dugo optužuje da prekoračuje ovlašćenja.

- Francuska više neće prihvatiti da Komisija vrši diplomatske nadležnosti, a još manje vojne ili obaveštajne - rekla je Marin le Pen novinarima, tokom nedavne posete Briselu, obećala je da će smanjiti Evropsku uniju ako dođe na vlast.

Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) je oštro uzvratila na kritike, navodeći da je "širom Evrope krajnja desnica protiv same ideje evropske saradnje".

- Diplomatija EU brani evropske interese, uključujući i interese Francuske. Globalna mreža delegacija EU je glavna strateška prednost - rekao je portparol EEAS za Politiko, kao odgovor na komentare Marin le Pen.

(Tanjug)

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