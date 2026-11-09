Svet

TRI SILE, JEDAN STO, CEO SVET GLEDA: Putin, Si i Tramp pripremaju susret koji bi mogao da promeni globalnu scenu

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 11:44

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MOSKVA Vašington i Peking razmenjuju mišljenja o dnevnom redu predstojećih trilateralnih razgovora u Šenženu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ТРИ СИЛЕ, ЈЕДАН СТО, ЦЕО СВЕТ ГЛЕДА: Путин, Си и Трамп припремају сусрет који би могао да промени глобалну сцену

Foto: AI generated

- Razmenjuju se predlozi za mogući dnevni red sastanka. Strane razgovaraju o raznim pitanjima. Sastanak će u svakom slučaju biti zanimljiv. I, naravno, privući će pažnju svih širom sveta - istakao je portparol Kremlja.

Ministarstvo spoljnih poslova NR Kine potvrdilo je ranije da se vode razgovori o organizaciji trilateralnog samita sa liderima Rusije i SAD.

Foto: PA/PA Images/Profimedia

I Donald Tramp i Vladimir Putin su već javno izrazili interesovanje za učešće na sastanku sa Si Đinpingom na ovogodišnjem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji treba da se održi u Šenženu 18. i 19. novembra.

(RT Balkan)

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