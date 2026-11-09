PETER MAĐAR TVRDI: Priveden je brat Viktora Orbana

BRAT Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je kao osumnjičen za trgovinu ljudima, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na Fejsbuku.

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- Prema izveštajima štampe, brat Viktora Orbana, Aron Orban, pritvoren je zbog sumnje na trgovinu ljudima. NVVH i Nacionalni istražni biro nastavljaju istragu - napisao je Mađar na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Prema informacijama koje je objavio portal Portfolio, jutros su Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Nacionalna istražna agencija (NNI) sprovele zajedničku operaciju u Budimpešti i na nekoliko lokacija u županiji Pešta, u slučaju povezanom sa trgovinom ljudima.

Prema zvaničnom saopštenju, u dva paralelna krivična postupka uhapšeno je nekoliko osoba, a njihovi domovi su pretreseni.

Prema njihovim informacijama, među uhapšenima bi mogao da bude i mlađi brat bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana, Aron Orban, a NVVH takođe istražuje njegov slučaj. Portal navodi da su vlasti najavile da će objaviti dodatne informacije o detaljima istrage popodne.

NVVH je bio među prvima koji su počeli da istražuju slučaj vezan za Arona Orbana, u kojem je, prema prethodnim informacijama u štampi, kompanija mlađeg brata bivšeg premijera upisala vijetnamske državljane na dvodnevni kurs spasavanja života na Univerzitetu u Pečuju, što je moglo da im olakša dobijanje šengenske vize.

Aron Orban je takođe intervenisao u jednom slučaju kako bi ubrzao obradu zahteva za vizu, navodi portal.

(Tanjug)

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