PESKOV: Kada su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu se ne može poricati

KADA su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu je očigledna, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

Foto: Mikhail Tereshchenko/Zuma Press/Profimedia

Na pitanje novinara šta je predsednik SAD Donald Tramp imao u vidu kada je govorio o drugačijem obliku Ukrajine, Peskov je odgovorio:

- Savetovao bih vam da ta pitanja uputite predsedniku Trampu. Što se tiče oblika Ukrajine – to je već drugačija zemlja sa geografske tačke gledišta. Realnost na terenu je očigledna, a to teško da iko može da poriče.

Tramp je ranije izrazio uverenje da će sukob u Ukrajini biti rešen, ali da će, kao rezultat, Ukrajina biti "malo drugačijeg oblika".

Američki lider je istakao da veruje da će se sukob uskoro završiti i da je on sam "jedini razlog" zašto će se to dogoditi.

(Sputnjik)

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