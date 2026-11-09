PESKOV: Kada su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu se ne može poricati
KADA su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu je očigledna, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.
Na pitanje novinara šta je predsednik SAD Donald Tramp imao u vidu kada je govorio o drugačijem obliku Ukrajine, Peskov je odgovorio:
- Savetovao bih vam da ta pitanja uputite predsedniku Trampu. Što se tiče oblika Ukrajine – to je već drugačija zemlja sa geografske tačke gledišta. Realnost na terenu je očigledna, a to teško da iko može da poriče.
Tramp je ranije izrazio uverenje da će sukob u Ukrajini biti rešen, ali da će, kao rezultat, Ukrajina biti "malo drugačijeg oblika".
Američki lider je istakao da veruje da će se sukob uskoro završiti i da je on sam "jedini razlog" zašto će se to dogoditi.
(Sputnjik)
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