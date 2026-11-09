Svet

PESKOV: Kada su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu se ne može poricati

Д.К.

09. 11. 2026. u 11:09

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KADA su u pitanju granice Ukrajine, realnost na terenu je očigledna, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

ПЕСКОВ: Када су у питању границе Украјине, реалност на терену се не може порицати

Foto: Mikhail Tereshchenko/Zuma Press/Profimedia

Na pitanje novinara šta je predsednik SAD Donald Tramp imao u vidu kada je govorio o drugačijem obliku Ukrajine, Peskov je odgovorio:

- Savetovao bih vam da ta pitanja uputite predsedniku Trampu. Što se tiče oblika Ukrajine – to je već drugačija zemlja sa geografske tačke gledišta. Realnost na terenu je očigledna, a to teško da iko može da poriče.

Tramp je ranije izrazio uverenje da će sukob u Ukrajini biti rešen, ali da će, kao rezultat, Ukrajina biti "malo drugačijeg oblika". 

Američki lider je istakao da veruje da će se sukob uskoro završiti i da je on sam "jedini razlog" zašto će se to dogoditi.

(Sputnjik)

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