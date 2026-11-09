HLADAN TUŠ ZA PLENKOVIĆA: Razultati istraživanja nikad gori po hrvatskog premijera

VLADAJUĆA Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) premijera Andreja Plenkovića beleži najniži rejting u tri mandata na vlasti sa 24,9 odsto podrške, a najveći skok na negativnoj listi političara beleži partner u aktuelnoj vlasti, lider Domovisnkog pokreta Ivan Penava sa 2,4 na 8,4, što ga je dovelo na treće mesto najnegativnijih političara.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ Slavko Vukadin/ bg

To je pokazalo najnovije istraživanje CRO Demoskop, koje je objavio hrvatski RTL. Ipak, da su parlamentarni izbori održani početkom novembra, HDž bi i dalje bio relativni pobednik, ali sa svega 24,9 posto podrške, što pokazuje da je vladajuća stranka izgubila pet postotnih bodova potpore u odnosu na oktobar prošle godine.

Pad rejtinga beleži i najuticajnija opoziciona SDP koji je u oktobru prošle godine imao 19,5 posto, a ove godine 17,5 posto.

Na trećem mestu ostaje platforma Možemo! s podrškom od 13,6 posto, a četvrti Most s 9,4 posto.

Četiri vodeće stranke zajedno su u mesec dana izgubile 2,7 postotnih bodova.

Peto mesto zauzima stranka Drito bračnog para Raspudić s 2,1 posto potpore, dok je Penavin Domovinski pokret šesti s 1,7 posto podrške. Sve ostale stranke su ispod tog procenta.

Posebno se ističe rast udela neodlučnih birača, koji sada iznosi 18,8 posto, u usporedbi s 15,6 posto zabeleženih u septembru.

Na lestvici najpozitivnijih hrvatskih političara prvo mesto i dalje drži predsednik Republike Zoran Milanović sa podrškom od 20 posto, a drugi je Plenković sa podrškom od 15,8 posto, tok je treći zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 5,2 posto, nakon prošlomesečnih 6,5 posto.

Na lestvici najnegativnijih političara ponovno uverljivo prednjači Andrej Plenković sa 37,3, sledi Zoran Milanović sa 9,4 posto.

Najveću promenu beleži predsednik Domovinskog pokreta Ivan Penavasa 8,4 posto. Istraživanje pokazuje i da je nezadovoljstvo smerom kojim se Hrvatska kreće i dalje izrazito visoko.

Čak 72,6 posto ispitanika smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru. Iako je taj udio nešto manji nego u oktobru, kada je iznosio 75,4 posto, optimistično je tek 17,4 posto građana, dok preostalih 10 odsto nema jasan stav.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: BRNABIĆ ISPRED REM-a: Nenormalno je da gasite medije!