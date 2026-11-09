EKSKLUZIVNO IZ ANTALIJE Počeo samit koji kroji sudbinu planete: Svi moćnici na jednom mestu, evo o čemu će se razgovarati

KONFERENCIJA konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP31), čiji je domaćin Turska, počela je danas u Antaliji uz učešće šefova država, visokih rukovodilaca, predstavnika organizacija civilnog društva i akademika.

Foto: Tanjug/AP/Emrah Gurel

Prvi dan samita o klimi COP31 biće posvećen hrani, poljoprivredi i zdravlju.

Teme koje će se razmatrati uključuju nacionalna iskustva, digitalno zdravlje, zdravstvene tehnologije osetljive na klimu, akcije humanitarne pomoći, inovacije u zdravstvu i otporne zdravstvene sisteme.

Na COP-u je zastupljeno 196 zemalja - očekuju se učesnici sa šest kontinenata, 37 šefova država, 35 šefova vlada, osam potpredsednika, sedam zamenika premijera, dva prestolonaslednika, jedan princ, jedan predsednik parlamenta i četiri specijalna predstavnika, prenela je agencija Anadolija.

Evropska komisija, UN, Generalna skupština UN, Svetska banka, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj,

Organizacija za islamsku saradnju i Međunarodna agencija za energiju takođe su potvrdile svoje učešće na nivou lidera.

Globalni samit o klimi, prvi put održan u Berlinu 1995. godine, svake godine okuplja zemlje potpisnice kako bi procenile napredak u borbi protiv klimatskih promena, razvile zajednička rešenja i donele odluke koje će voditi globalne klimatske politike.

Odluke na COP-u se ne donose većinom glasova, već jednoglasno svih država članica. Kao deo bezbednosnih mera, na dužnosti će biti 27.957 pripadnika policije, žandarmerije i obalske straže.

Za transport učesnika organizovano je 630 "ekološki prihvatljivih" autobusa sa niskom emisijom štetnih gasova, nabavljenih iz 25 turskih opština.

Globalni samit o klimi COP31 završiće se 20. novembra.

(Tanjug)

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