OGLASILA SE AMBASADA RF: Evo šta je bilo sa ruskom državljankom, žrtvom pucnjave u Krakovu

DIPLOMATSKA misija je u stalnom kontaktu sa nadležnim poljskim organima povodom terorističkog napada u Krakovu.

Beata Zawrzel/Tanjug/AP

Tvrdnje poljskih vlasti da je jedna od žrtava jučerašnje pucnjave u Krakovu državljanka Rusije su netačne, saopštila je Ambasada Rusije u Varšavi za „Zvezdanjuz” (Zvezdanews).

Iz diplomatske misije su potvrdili da je jedna Ruskinja ranjena. Ona je živa i van životne opasnosti. Takođe su apelovali na javnost da veruje samo zvaničnim i proverenim informacijama.

Ranije su poljski organi reda saopštili da je u jučerašnjoj pucnjavi u Krakovu poginulo pet stranaca, a navodno se među njima nalazila i jedna državljanka Rusije.

„Mediji su se pozvali na objavu portparolke poljskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Karoline Galecke, na društvenoj mreži X. Međutim, u toj objavi se samo navodi da su među poginulima i ranjenima državljani pet zemalja, uključujući Rusiju. Nisu izneti nikakvi detalji o tome ko je tačno poginuo, a ko ranjen. Smatramo da je to pogrešno protumačeno. Stoga možemo da potvrdimo samo jedno: ranjena Ruskinja je živa. To je jedina informacija kojom za sada raspolažemo”, pojasnili su iz ambasade.

Iz diplomatske misije su dodali da su u stalnom kontaktu sa nadležnim poljskim organima povodom terorističkog napada u Krakovu.

Ranije je objavljeno da je uhapšen muškarac koji je otvorio vatru iz automatskog oružja na gradskom trgu u Krakovu.

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