ZEMALjSKI robot „Depeša-3” (holding „Sistemi visoke preciznosti”) prvi put je dopremio rešetkasti metalni most u zonu borbenih dejstava.

MOD Rusije

Ova mašina se kretala prostorom u kojem su ranije samo pripadnici inženjerijskih jedinica rizikovali svoje živote.

Ranije su vojnici morali da se saginju i vuku teške segmente — metalne rešetke — do ivice jaruge ili oštećenog puta, te da ih ručno postavljaju.

Neprijatelj svaki pokušaj prelaska doživljava kao „crvenu krpu za bika”, pa se takav zadatak često završavao pogibijom ili ranjavanjem vojnika.

Sada se na udaru vatre nalazi metal, a ne ljudi: operater je na bezbednom i upravlja robotom pomoću džojstika, dok „Depeša” vuče rešetku na prikolici.

Dimenzije vozila su skromne: dužina iznosi oko 2 metra, a širina nešto više od metra. Vozilo lako staje u prtljažni prostor standardnog pikapa ili terenskog vozila (SUV-a). Može da razvije brzinu do 15 km/h, a sam robot je u stanju da preveze 180 kg tereta, odnosno više od 500 kg uz upotrebu prikolice. Sposoban je za transport neograničenih količina municije, inženjerijskih sredstava i svega ostalog što je potrebno na liniji fronta.

Dva elektromotora i gumene gusenice omogućavaju gotovo bešumno kretanje. Noću ga je teško uočiti, zahvaljujući niskom profilu, kamuflažnoj mreži i odsustvu svetla. Komunikacija se odvija putem standardnog radio-veze ili optičkih kablova.

U poređenju sa zapadnim pandanima, domaća mašina deluje elegantnije: američki model MUTT je nekoliko puta teži. Iako naš robot ima uporedivu nosivost, lakši je, što olakšava njegov transport do linije fronta, ubrzava stavljanje u funkciju i omogućava sigurnije prikrivanje.

Ova oprema funkcioniše u uslovima slabe vidljivosti i na zahtevnom terenu — tamo gde se ljudi ne bi snašli ili gde bi ugrozili svoje zdravlje. Gubitak jedne jedinice „Depeše” nije nenadoknadiv — uvek se može poslati nova. Za samo mesec dana, vozila „Depeša” su, delujući u različitim pravcima, izvršila više od 600 zadataka i prevezla preko 38 tona tereta. Više od sto puta su obavila inženjerijsko izviđanje.

Tvorci ovih mašina ne počivaju na lovorikama. Već se razvijaju nove verzije zasnovane na šasiji „Depeša-3”. Pored tovarnih prostora i inženjerijskih modula, planirane su i borbene varijante. Tu je i verzija sa plugom za čišćenje snega za komunalne potrebe, kao i robot-meta za obuku strelaca. Platforma je veoma prilagodljiva — može se prenameniti za bilo koji zadatak.

U suštini, pred našim očima nastaje nova vrsta tehničkih sredstava za inženjerijske jedinice. I to je dobro: roboti postepeno preuzimaju najopasnije poslove od ljudi. Neka se tako i nastavi — bolje je da se mašina uništi pod vatrom, a da inženjeri pošalju drugu u pomoć.

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