Penjaroja posle preokreta Partizana: "Bili smo mekani, a onda..."
Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas, posebno jer smo pre samo 30–34 sata odigrali prethodni u Evroligi, ističe Španac.
Košarkaši Partizana pobedili su Studentski centar sa 92:80 u 7. kolu ABA lige, u hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu.
Crno-beli su tako ostali na maksimalnom učinku, došli do šestog trijumfa u regionalnom takmičenju (prvo kolo je bilo odloženo), odnosno o trećeg u nizu ako uračunamo i Evroligu.
Posle meča, utiske je izneo trener Partizana Đoan Penjaroja.
- Srećan sam zbog pobede pre svega. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas, posebno jer smo pre samo 30–34 sata odigrali prethodni u Evroligi. Imali smo određenih problema sa igračima i morali smo da vodimo računa o njihovoj minutaži na terenu.
Bio je Partizan tokom prvog poluvremena u jednom trenutku na 14 poena minusa.
- Znali smo da moramo bolje da otvorimo utakmicu, sa više energije i koncentracije. Međutim, protivnik je igrao veoma dobro, posebno u prvom poluvremenu. Bili su dobri u odbrani, efikasni u napadu i odlično su delili loptu, dok smo mi igrali mekano.
Na kraju je poentirao…
- Mislim da smo u drugom poluvremenu uspeli da podignemo nivo igre. Popravili smo energiju, bili bolji u različitim odbrambenim situacijama i na kraju je najvažnije da smo osvarili bitnu pobedu za nas.
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