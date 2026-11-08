PREMIJER Moldavije, Vasilije Tofan, dopustio je mogućnost ujedinjenja zemlje sa Rumunijom, iako se većina stanovnika protivi gubitku suvereniteta, prenose RIA Novosti.

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Šef Ministarstva spoljnih poslova Moldavije, Mihail Popšoj, izjavio je u ranije, u emisiji kišnjevske televizije "TV-8", da je proces ujedinjenja sa Rumunijom faktički već pokrenut izgradnjom zajedničkih puteva i međusobnim povezivanjem energetskih sistema dveju zemalja.

Opozicija u Moldaviji smatra da se podrška ujedinjenju sa Rumunijom može izjednačiti sa izdajom nacionalnih interesa.

- Kišinjev nastavlja kurs ka bliskom političkom i ekonomskom zbližavanju sa Rumunijom. Imamo mnogo toga zajedničkog: istu istoriju, isti jezik, istu kulturu, a nekada smo bili jedna država - izjavio je Tofan, a prenosi izdanje "Dešide", koje se finansira iz budžeta susedne zemlje.

On je Rumuniju nazvao "najvećim prijateljem".

- Naš plan A je da pristupimo Evropskoj uniji i tamo se ujedinimo sa Rumunijom, postavši deo jedinstvene Evrope - poručio je Tofan.

Moldavski premijer je pritom istakao da bi eventualno ujedinjenje trebalo da se zasniva na volji većine građana. Priznao je da podrška toj ideji u moldavskom društvu i dalje nije dovoljna.

Ideja o ujedinjenju dveju država redovno se razmatra na moldavskoj političkoj sceni. Pristalice integracije, unionisti, povremeno organizuju akcije u cilju ukidanja granice.

Međutim, podaci statističkih istraživanja i anketa pokazuju da se više od polovine građana Moldavije tradicionalno protivi gubitku suvereniteta.

Mogućem ujedinjenju sa Rumunijom kategorički se protive i vlasti autonomne oblasti Gagauzije i nepriznatog Pridnjestrovlja.

U proleće 2023. godine parlament Moldavije usvojio je zakon kojim je rumunski jezik priznat kao državni jezik u svim zvaničnim dokumentima i Ustavu zemlje. Osim toga, rumunsko rukovodstvo sprovodi program pojednostavljenog izdavanja pasoša stanovnicima susedne republike.

Prema procenama moldavskih medija, više od milion Moldavaca ima rumunsko državljanstvo, među njima i predsednica Maja Sandu, kao i drugi predstavnici najvišeg rukovodstva zemlje.

(Tanjug)

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