DA LI SE CRTA NOVA MAPA EVROPE? Moldavija razmatra ujedinjenje sa Rumunijom
PREMIJER Moldavije, Vasilije Tofan, dopustio je mogućnost ujedinjenja zemlje sa Rumunijom, iako se većina stanovnika protivi gubitku suvereniteta, prenose RIA Novosti.
Šef Ministarstva spoljnih poslova Moldavije, Mihail Popšoj, izjavio je u ranije, u emisiji kišnjevske televizije "TV-8", da je proces ujedinjenja sa Rumunijom faktički već pokrenut izgradnjom zajedničkih puteva i međusobnim povezivanjem energetskih sistema dveju zemalja.
Opozicija u Moldaviji smatra da se podrška ujedinjenju sa Rumunijom može izjednačiti sa izdajom nacionalnih interesa.
- Kišinjev nastavlja kurs ka bliskom političkom i ekonomskom zbližavanju sa Rumunijom. Imamo mnogo toga zajedničkog: istu istoriju, isti jezik, istu kulturu, a nekada smo bili jedna država - izjavio je Tofan, a prenosi izdanje "Dešide", koje se finansira iz budžeta susedne zemlje.
On je Rumuniju nazvao "najvećim prijateljem".
- Naš plan A je da pristupimo Evropskoj uniji i tamo se ujedinimo sa Rumunijom, postavši deo jedinstvene Evrope - poručio je Tofan.
Moldavski premijer je pritom istakao da bi eventualno ujedinjenje trebalo da se zasniva na volji većine građana. Priznao je da podrška toj ideji u moldavskom društvu i dalje nije dovoljna.
Ideja o ujedinjenju dveju država redovno se razmatra na moldavskoj političkoj sceni. Pristalice integracije, unionisti, povremeno organizuju akcije u cilju ukidanja granice.
Međutim, podaci statističkih istraživanja i anketa pokazuju da se više od polovine građana Moldavije tradicionalno protivi gubitku suvereniteta.
Mogućem ujedinjenju sa Rumunijom kategorički se protive i vlasti autonomne oblasti Gagauzije i nepriznatog Pridnjestrovlja.
U proleće 2023. godine parlament Moldavije usvojio je zakon kojim je rumunski jezik priznat kao državni jezik u svim zvaničnim dokumentima i Ustavu zemlje. Osim toga, rumunsko rukovodstvo sprovodi program pojednostavljenog izdavanja pasoša stanovnicima susedne republike.
Prema procenama moldavskih medija, više od milion Moldavaca ima rumunsko državljanstvo, među njima i predsednica Maja Sandu, kao i drugi predstavnici najvišeg rukovodstva zemlje.
(Tanjug)
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