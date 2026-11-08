MEĐU POGINULIMA I RANJENIMA DRŽAVLJANI PET ZEMALJA: Oglasio se MUP Poljske o terorističkom napadu

Među poginulima i ranjenima u terorističkom napadu u Krakovu ima državljana Rusije i drugih zemalja, saopštila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Poljske Karolina Galecka.

AP Photo/Beata Zawrzel

„Među njima su državljani pet zemalja: Velike Britanije, Austrije, Nemačke, Rusije i Portugalije“, napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Prethodne večeri ambasada u Poljskoj saopštila je da je u pucnjavi povređena državljanka Rusije. Kako je izvor rekao za RIA Novosti, njen život je van opasnosti, a pacijentkinja je prebačena sa odeljenja intenzivne nege na redovno odeljenje.

U subotu je mladić otvorio vatru iz automobila u pokretu na prolaznike u starom delu grada. Žrtve terorističkog napada je najmanje šest osoba. Još 16 ljudi je povređeno, a deo njih se nalazi u teškom stanju.

Napadač bio naoružan vojnim oružjem

Napadač je ranjen, priveden i prevezen u bolnicu. Ispostavilo se da je reč o državljaninu Poljske. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, on je bio naklonjen krajnje desničarskim ideologijama.

Kako je preneo Poljski radio, u automobilu napadača nalazilo se mnogo municije, a pucao je iz dugocevnog oružja vojnog tipa.

Pre masakra likvidirao celu porodicu

U kući napadača pronađena su tri tela. Prema preliminarnoj verziji, on je ubio sestru i roditelje. Takođe, u stanu je otkriveno sedam komada oružja. Pretpostavlja se da je ono pripadalo ocu napadača, koji je imao dozvolu za njegovo posedovanje.

Poljsko tužilaštvo pokrenulo je postupak po članu o terorizmu.

(RIA)