MEĐU POGINULIMA I RANJENIMA DRŽAVLJANI PET ZEMALJA: Oglasio se MUP Poljske o terorističkom napadu
Među poginulima i ranjenima u terorističkom napadu u Krakovu ima državljana Rusije i drugih zemalja, saopštila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Poljske Karolina Galecka.
„Među njima su državljani pet zemalja: Velike Britanije, Austrije, Nemačke, Rusije i Portugalije“, napisala je ona na društvenoj mreži Iks.
Prethodne večeri ambasada u Poljskoj saopštila je da je u pucnjavi povređena državljanka Rusije. Kako je izvor rekao za RIA Novosti, njen život je van opasnosti, a pacijentkinja je prebačena sa odeljenja intenzivne nege na redovno odeljenje.
U subotu je mladić otvorio vatru iz automobila u pokretu na prolaznike u starom delu grada. Žrtve terorističkog napada je najmanje šest osoba. Još 16 ljudi je povređeno, a deo njih se nalazi u teškom stanju.
Napadač bio naoružan vojnim oružjem
Napadač je ranjen, priveden i prevezen u bolnicu. Ispostavilo se da je reč o državljaninu Poljske. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, on je bio naklonjen krajnje desničarskim ideologijama.
Kako je preneo Poljski radio, u automobilu napadača nalazilo se mnogo municije, a pucao je iz dugocevnog oružja vojnog tipa.
Pre masakra likvidirao celu porodicu
U kući napadača pronađena su tri tela. Prema preliminarnoj verziji, on je ubio sestru i roditelje. Takođe, u stanu je otkriveno sedam komada oružja. Pretpostavlja se da je ono pripadalo ocu napadača, koji je imao dozvolu za njegovo posedovanje.
Poljsko tužilaštvo pokrenulo je postupak po članu o terorizmu.
(RIA)
Preporučujemo
HERCOG NAJAVLjUJE: Sutra će Ajzenkot formirati novu vladu Izraela
07. 11. 2026. u 22:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)