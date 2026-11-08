SAZVAN HITAN SASTANAK ZA BEZBEDNOST U RIMU: Hakeri objavili podatke šefa diplomatije na dark vebu

ITALIJANSKI ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi sazvao je danas za utorak sastanak Nacionalnog komiteta za javni red i bezbednost, na kojem će biti razmotreni rizici po javnu bezbednost povezani sa sajber napadima i sve većom sajber pretnjom.

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Sastanak je sazvan nakon niza incidenata registrovanih poslednjih nedelja u Italiji i drugim evropskim zemljama, u kojima su napadi bili usmereni na trgovinske objekte, kompanije i predstavnike institucija, prenosi Adn kronos.

Hakeri su uspeli da daljinski pristupe sistemima za upravljanje rashladnim uređajima i zamrzivačima, menjaju temperaturu i tako izazovu štetu.

U Italiji su incidenti prijavljeni na Siciliji, u Toskani, Emiliji-Romanji, Molizeu i Venetu, a među pogođenim objektima bili su i pojedini supermarketi lanaca Coop i Conad.

Hakerske grupe koje podržavaju Rusiju, NoName057(16) i Zpentest, preuzele su 4. novembra na društvenim mrežama odgovornost za napade na sisteme "hladnog lanca" u Evropi.

Slučaj prati i parlamentarni odbor za bezbednosno-obaveštajni nadzor Kopasir.

Njegov predsednik Lorenco Gverini pozvao je na oprez, navodeći da je istraga u toku i da slučaj razmatraju nadležne službe.

Dodatnu zabrinutost izazvala je prijava potpredsednika italijanske vlade i ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija, koji je rekao juče da su hakeri na "dark vebu" objavili njegove lične podatke i da pokušavaju da prikupe informacije i o članovima njegove porodice.

"Sajber kriminalci već danima objavljuju moje lične podatke na dark vebu i traže dodatne informacije, čime me izlažu novim pretnjama i zastrašivanju. U to uključuju i moju porodicu", rekao je Tajani.

On je te pretnje povezao sa stavom Italije o ratu u Ukrajini i podrškom Kijevu, ističući da zbog toga neće menjati politiku.

"Neću dozvoliti da me bilo ko uplaši", poručio je Tajani.

Premijerka Italije Đorđa Meloni pružila je podršku Tajaniju, rekavši da objavljivanje poverljivih informacija o predstavnicima institucija izaziva veliku zabrinutost.

Napadi na rashladne uređaje početkom novembra prijavljeni u šest prodavnica na Siciliji, kao i u jednoj kompaniji iz ugostiteljskog sektora u Toskani i proizvođaču zamrznute hrane u Emiliji-Romanji.

Generalni direktor grupe "Coop Radenza", Đuzepe Spadaro, potvrdio je da su najmanje četiri supermarketa te grupe na Siciliji bila meta hakerskih napada, navodeći da je situacija pod kontrolom i da su aktivirani protokoli u saradnji sa Nacionalnom agencijom za sajber bezbednost.

Predstavnici lanca "Coop" su saopštili da provere nisu pokazale anomalije u sistemima za hlađenje i da njihovi stručni timovi nadgledaju kontrolne sisteme prodavnica.

Napadi u Italiji usledili su nakon sličnih incidenata u više evropskih zemalja, među kojima su Belgija, Švedska, Luksemburg, Holandija, Finska, Irska i Estonija.

(Tanjug)