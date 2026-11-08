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TEŠKA ŽELEZNIČKA NESREĆA U EGIPTU: Voz izleteo iz šina, 64 povređeno (VIDEO)

Ј.О.С.

08. 11. 2026. u 14:51

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U EGIPTU je došlo do železničke nesreće kada je putnički voz izleteo iz šina, a kako zvaničnici navode, najmanje 64 osobe su povređene.

ТЕШКА ЖЕЛЕЗНИЧКА НЕСРЕЋА У ЕГИПТУ: Воз излетео из шина, 64 повређено (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Najmanje 64 osobe povređene su kada su četiri vagona putničkog voza iskočila iz šina i prevrnula se u blizini mesta El Ajat, južno od Kaira, saopštilo je egipatsko Ministarstvo zdravlja.

U nesreći nije bilo poginulih.

Zbog incidenta je železnički saobraćaj na liniji Kairo–Asuan obustavljen u oba smera.

Prvobitni podaci ukazivali su na 60 povređenih, ali je Ministarstvo zdravlja naknadno saopštilo da je broj povređenih porastao na najmanje 64.

Na mesto nesreće upućena su 52 vozila hitne pomoći, kao i ekipe civilne zaštite.

Većina povređenih prevezena je u bolnicu Al Vasta, u susednoj provinciji Beni Suef, dok je deset osoba zbrinuto u bolnici u El Ajatu.

Ministar zdravlja Halid Abdel Gafar naredio je podizanje stepena pripravnosti u zdravstvenim ustanovama u okolini kako bi povređenima bila obezbeđena neophodna medicinska pomoć.

Egipatske železnice (ENR) uputile su na mesto nesreće specijalne dizalice i tehničke ekipe koje rade na uklanjanju prevrnutih vagona i sanaciji oštećene pruge.

Nadležne bezbednosne i pravosudne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok iskakanja voza iz šina.

(National/Ahram Online)

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