DAO OSTAVKU, SENAT ODBIO PA IZGLASAO OPOZIV: Paragvajski predsednik uhapšen, evo ko je sada na čelu države (FOTO)

SENAT Paragvaja doneo je odluku kojom je odbio zvaničnu ostavku predsednika Santijaga Penje i umesto toga jednoglasno izglasao njegov opoziv, ukinuo ustavni imunitet i uputio nalog za njegovo hitno hapšenje nakon optužbi za korupciju.

AP Photo/Laura Fioravanti

Politička i ekonomska kriza u Paragvaju eskalirala je nakon kolapsa vodeće digitalne banke "Uneo bank", koja je, prema navodima lokalnih medija, pružala usluge za gotovo tri miliona građana, odnosno oko 60 odsto stanovništva te zemlje.

Centralna banka Paragvaja proglasila je banku nesolventnom i obustavila njen rad, zbog čega su sredstva na računima klijenata zamrznuta.

Prema medijskim izveštajima, u banci je ostalo blokirano oko 850 miliona dolara državnih sredstava, uključujući novac penzionih fondova, fondova zdravstvenog osiguranja i velikih državnih preduzeća.

Protesti u prestonici

Одлука о затварању банке изазвала је протесте у престоници Асунсиону, где су грађани током среде и четвртка захтевали приступ својим средствима и одговорност надлежних институција. AP Photo/Jorge Saenz

Tokom demonstracija došlo je do sukoba sa policijom, koja je upotrebila suzavac i vodene topove.

Podneo ostavku, Senat odbio

Usled političke krize, predsednik Santjago Penja saopštio je da podnosi neopozivu ostavku, navodeći da je takva odluka u interesu očuvanja društvenog mira i stabilnosti institucija. Međutim, parlament, u kojem većinu ima njegova konzervativna stranka Kolorado, odbio je da prihvati ostavku.

Bivši predsednici Paragvaja po odlasku sa funkcije dobijaju mesto doživotnog senatora, uz odgovarajući imunitet, a prihvatanje ostavke omogućilo bi Penji da zadrži taj status, dok bi razrešenje putem postupka opoziva otvorilo mogućnost njegovog krivičnog gonjenja.

AP Photo/Jorge Saenz

Senat je u petak jednoglasno, sa 44 glasa za, izglasao njegovu smenu zbog navodnog nesavesnog obavljanja dužnosti i lošeg upravljanja državnim poslovima.

Hapšenje odmah nakon glasanja

Penja je odmah nakon toga uhapšen u svojoj rezidenciji u Asunsionu.

Sudija Umberto Otazu odredio mu je pritvor tokom trajanja preliminarnog postupka, nakon čega je prebačen u objekat predsedničke garde, uz obrazloženje da je potrebno osigurati njegovu bezbednost.

AP Photo/Jorge Saenz

Penja se tereti za zloupotrebu službenog položaja, nesavesno poslovanje radi sticanja lične koristi i pranje novca.

U okviru istrage uhapšeno je i osam visokih rukovodilaca banke, dok su raspisane poternice za više osoba, među kojima je i bivši guverner Centralne banke.

Paragvajski gvarani zabeležio je pad vrednosti veći od osam odsto u odnosu na američki dolar, dok su posledice krize zahvatile i susednu Argentinu, gde su, prema izveštajima, obustavljene operacije pojedinih tehnoloških kompanija povezanih sa bankom.

Pedro Alijana - novi predsednik Paragvaja

AP Photo/Jorge Saenz

Funkciju predsednika države preuzeo je dosadašnji potpredsednik Pedro Alijana, koji bi trebalo da vodi zemlju do isteka aktuelnog predsedničkog mandata, u avgustu 2028. godine.

Pre nego što je postao potpredsednik, Alijana je bio dugogodišnji poslanik i predsednik Donjeg doma parlamenta u više mandaa.

Godinama je uspešno vodio partiju "Kolorado" kao njen predsednik, uspevajući da održi stabilnost.

Tokom 2018. i 2019. godine se povukao od očiju javnosti nakon što mu je dijagnostikovana leukemija, a nakon uspešnih tretmana i hemoterapije, vratio se politici.

(BBC/ABC Color/Ultima Hora)