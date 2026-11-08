MALINE U MAČVI RODILE U NOVEMBRU: Čuda se događaju jer se klima promenila, ali ima i drugih faktora
U MALINjAKU Sretena Grujića iz Majura maline sorte "Vilamet" rodile su i sazrele drugi put ove godine!
Bere ih već deset dana, a sve lako proda preko društvenih mreža po 700 dinara za kilogram.
Prošle godine Sreten je u drugoj berbi, od novembra pa do decembarskih mrazeva nabrao i prodao više od 300 kilograma, a ove jeseni je još zadovoljniji pošto je rod bogatiji, a maline krupnije, sočnije i slađe.
- Ljudi znaju da postoje jesenje sorte malina koje rađaju sve do prvog snega, pa malo sumnjaju da je reč o sorti "vilamet". Čuda se događaju jer se klima promenila, ali ima i drugih faktora. Roda ne bi bilo bez dobre nege, motike i navodnjavanja - kaže Sreten.
Dok su mnogi posle prve berbe "digli ruke" od malinjaka, Sreten i supruga Vladanka su nastavili da neguju hektar svojih malina. Ručno su okopavali da bi uništili korove, nastavili da navodnjavaju sistemom kap po kap, pa su maline drugi put procvetale, rodile i sazrele iako tri meseca nije pala kap kiše.
- Možda je tajna u sadnicama koje sam doneo iz Ljubovije pre 30 godina kada smo se doselili u Mačvu. Još traju i rađaju kao da su tek zasađene - priča Sreten.
Osim što ga cene kao vrednog čoveka i dobrog domaćina, Sretena poznaju i kao velikog veseljaka koji je muzikalan i lepo peva narodnjake.
Mnogi ga zadirkuju kako njegove maline rađaju dva puta godišnje i zbog toga što im peva dok motikom plevi od korova.
Sreten sa osmehom prihvata šalu i dodaje kako ipak nema rezultata bez upornosti i teškog rada. U malinjaku radi cela porodica, najviše on i supruga Vladanka, a maline se nisu odrekli ni kada zbog niske cene nisu ništa zarađivali.
(Alo)
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