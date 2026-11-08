Svet

ERUPCIJA HAOSA U UKRAJINI! "Sa prvim snegom Kijev je gotov, masovno će bežati preko granice"

В. П.

08. 11. 2026. u 13:43

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PREMA navodima kompanije DTEK, u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Dnjepru uvedena su vanredna isključenja struje.

ЕРУПЦИЈА ХАОСА У УКРАЈИНИ! Са првим снегом Кијев је готов, масовно ће бежати преко границе

Tanjug/AP/Zoya Shu

Vanredna isključenja su na snazi i u Harkovskoj oblasti. Lokalno stanovništvo navodi da se rasporedi isključenja ne poštuju, pri čemu u pojedinim delovima struje nema i do pet dana.

Tokom noći, eksplozije su potresle Kijevsku, Čerkasku, Dnjepropetrovsku, Poltavsku, Viničku, Volinjsku, Rovanjsku i Hmeljnicku oblast u Ukrajini. Prema navodima Ministarstva energetike Ukrajine, situacija je najkritičnija u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je oštećen veliki broj važnih energetskih objekata. Situacija u regionu glavnog grada takođe ostaje kritična, naglasilo je ministarstvo.

Oleg Soskin, bivši saradnik Leonida Kučme, izjavio je da je u Ukrajini, nakon ruskih vazdušnih udara, eruptirao haos. Prema njegovim rečima, Kijev je već „gotovo dokrajčen”.

"Čim stignu mrazevi, zahlađenje i sneg, sam sistem će potpuno kolabirati. Tada će nastupiti panika i beg. Ljudi će masovno prelaziti granicu", tvrdi on.

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