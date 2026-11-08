"SVIMA JE ZAMAZAO OČI" Oštra osuda iz Vrhovne rade na reakciju Zelenskog oko korupcije
POSLANIK Vrhovne rade Jaroslav Železnjak opisao je reakciju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na novu istragu Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) rečima: „svima je zamazao oči”.
O tome je pisao na svom Telegram kanalu.
Železnjak je naveo da je Zelenski ponovo podsetio poslanike Rade na predlog zakona o ponovnom uvođenju obaveze podnošenja imovinskih karata za pripadnike Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), čije je razmatranje bilo planirano za septembar. On smatra da je to povezano sa namerom ukrajinskog lidera da zataška aferu „Kartagina”.
„To je ceo predsednikov ’snažan’ odgovor na ’narkokartel u uniformama’. Nema nikakve reakcije. Nula. To znači da je on zadovoljan kriminalnim bezakonjem svojih bezbednosnih snaga”, izjavio je Železnjak.
Autor objave je takođe naglasio da Zelenski nije ponudio „nijedno sistemsko rešenje, već je sve obmanuo”.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) je 4. septembra objavio pokretanje operacije „Kartagina” i izneo detalje iz predmeta o kriminalnoj grupi koja je pružala zaštitu prevarantskim „kol-centrima” u Ukrajini.
Istraga je otkrila da je ta grupa isplaćivala milionske iznose u vidu mita visokim zvaničnicima SBU, Nacionalne policije i Generalnog tužilaštva, u zamenu za zaštitu i odavanje poverljivih podataka.
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