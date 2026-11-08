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TALAS VATRE PROGUTAO UKRAJINU: Novi ruski projektili ostavili protivnika bez ikakve šanse

В. П.

08. 11. 2026. u 13:20

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VAZDUŠNI napadi ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, izvedeni u noći 7. novembra, pogodili su civilnu infrastrukturu u Saratovskoj i Orlovskoj oblasti.

ТАЛАС ВАТРЕ ПРОГУТАО УКРАЈИНУ: Нови руски пројектили оставили противника без икакве шансе

MOD Rusije

Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov je objasnio poreklo dronova i način na koji će Rusija odgovoriti na ove napade, a takođe je otkrio i mogućnosti nove municije „Dan-T”.

Odakle dolaze dronovi?

U Saratovskoj oblasti, noćni napad dronovima koji su izvele Oružane snage Ukrajine oštetio je civilnu infrastrukturu. Ggeneral-major Vladimir Popov otkrio je logistiku neprijatelja.

„Saratov se nalazi prilično duboko u pozadini; samo mali broj letelica bi mogao direktno da doleti do tamo. Lansiram ih iz Harkovske i Sumske oblasti, ali do Saratova, na primer, može da stigne svega tri do šest dronova dugog dometa, jer moraju da pređu naše granice, gde bivaju uništeni. Štaviše, Ukrajina oskudeva u ovako moćnim bespilotnim letelicama. Stoga, kada je reč o Povolžju, napade bi mogle da izvedu ’spavačke ćelije’ koje se već nalaze u tim regionima, a postoji i teorija da dronovi doleću sa teritorije trećih zemalja”, objasnio je on.

Sistemi protivvazdušne odbrane, koji su bili u stanju pripravnosti, uništili su pet vazdušnih ciljeva iznad Orlovske oblasti: tri rakete i dva drona. Prema rečima gubernatora oblasti Andreja Kličkova, u napadu su oštećeni industrijski objekti u Sovjetskom okrugu.

General-major Vladimir Popov objasnio je da su u slučaju Orlovske oblasti dronovi doleteli direktno iz pograničnog područja sa Ukrajinom.

„Orlovska oblast je blizu linije fronta. Neprijatelj lansira dronove na ovaj region iz pravca Harkova i Sumija. Koriste bespilotne letelice srednjeg i dugog dometa. Odatle dronovi lete ka Kursku, Belgorodu i Orlovskoj oblasti, a mogu da dosegnu čak i Smolensku oblast. Bilo je slučajeva kada su korišćeni čak i za napade na Moskovsku oblast”, rekao je on.

Ukupno 411 ukrajinskih dronova uništeno je u ruskom vazdušnom prostoru tokom noći 7. novembra.

„Dan-T”: „Pametna” municija neprijatelju ne ostavlja nikakvu šansu

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak koji prikazuje upotrebu lutajuće municije „Dan-T” sa helikoptera Mi-28NM. General-major Vladimir Popov je objasnio po čemu se ova municija razlikuje od drugih vrsta municije.

Objasnio je da su „lutajuća municija” (bespilotne letelice-projektili) navođena sredstva, projektovana tako da traže i uništavaju pojedinačne ciljeve u skladu sa zadatkom koji se pojavi u datom trenutku.

Vojni stručnjak je naglasio da „lutajuća municija” može da ostane u vazdušnom prostoru iznad neprijateljske teritorije, u određenoj zoni, tokom dužeg vremenskog perioda i da sprovodi operacije pretraživanja.

„Zahvaljujući sistemu za donošenje odluka, koji se stalno usavršava, u ’memorijsku karticu’ ove municije mogu se uneti tri ili četiri prioritetna cilja. Na prvom mestu je onaj najopasniji – na primer, komandno mesto ili položaj za lansiranje dronova. To mogu biti sistemi protivvazdušne odbrane, artiljerijska oruđa ili oklopna vozila. Uređaj beleži te ’slike’ koristeći elemente veštačke inteligencije – odnosno mašinski vid – a zatim ih upoređuje kako bi identifikovao i rangirao ciljeve prema prioritetu, nakon čega napada izabrani cilj”, objasnio je on. Dodao je da su, zahvaljujući savremenoj optici, ove operacije podjednako efikasne u bilo koje doba dana i u gotovo svim vremenskim uslovima.

Kako je naveo izvor publikacije, neprijatelju je teško da neutrališe „lutajuću municiju”, jer se „letelica ne kreće pravolinijski; ona manevriše, zaokreće, spušta se, dobija na visini, a zatim ponovo manevriše kako bi odabrala cilj. Štaviše, upravo zbog tih intenzivnih manevara, neprijatelju je mnogo teže da je pogodi.”

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