VAZDUŠNI napadi ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, izvedeni u noći 7. novembra, pogodili su civilnu infrastrukturu u Saratovskoj i Orlovskoj oblasti.

MOD Rusije

Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov je objasnio poreklo dronova i način na koji će Rusija odgovoriti na ove napade, a takođe je otkrio i mogućnosti nove municije „Dan-T”.

💥 Russia Shows Mi-28NM Helicopter Launching Dan-T Cruise Missile for First Time ⚡️ Russia’s Defense Ministry has released the first video footage of a Mi-28NM attack helicopter launching a Dan-T cruise missile, demonstrating a new strike capability that could allow its attack helicopters to engage targets hundreds of kilometers away from the front lines in Ukraine. The footage, published on November 6, shows the Mi-28NM, also known as the Night Hunter, taking off with two Dan-T munitions mounted on its external pylons. One missile is released during the flight, while the helicopter later returns to its base with the second still attached. The ministry said the crew had been given coordinates of Ukrainian troop positions and a drone control post in the area of responsibility of Russia’s West Group of Forces. The Dan-T is a compact, jet-powered weapon that Russia classifies as a loitering munition but that is also described as a small cruise missile. — Wolf (@LoneWolfV_) November 7, 2026

Odakle dolaze dronovi?

U Saratovskoj oblasti, noćni napad dronovima koji su izvele Oružane snage Ukrajine oštetio je civilnu infrastrukturu. Ggeneral-major Vladimir Popov otkrio je logistiku neprijatelja.

„Saratov se nalazi prilično duboko u pozadini; samo mali broj letelica bi mogao direktno da doleti do tamo. Lansiram ih iz Harkovske i Sumske oblasti, ali do Saratova, na primer, može da stigne svega tri do šest dronova dugog dometa, jer moraju da pređu naše granice, gde bivaju uništeni. Štaviše, Ukrajina oskudeva u ovako moćnim bespilotnim letelicama. Stoga, kada je reč o Povolžju, napade bi mogle da izvedu ’spavačke ćelije’ koje se već nalaze u tim regionima, a postoji i teorija da dronovi doleću sa teritorije trećih zemalja”, objasnio je on.

Sistemi protivvazdušne odbrane, koji su bili u stanju pripravnosti, uništili su pet vazdušnih ciljeva iznad Orlovske oblasti: tri rakete i dva drona. Prema rečima gubernatora oblasti Andreja Kličkova, u napadu su oštećeni industrijski objekti u Sovjetskom okrugu.

General-major Vladimir Popov objasnio je da su u slučaju Orlovske oblasti dronovi doleteli direktno iz pograničnog područja sa Ukrajinom.

„Orlovska oblast je blizu linije fronta. Neprijatelj lansira dronove na ovaj region iz pravca Harkova i Sumija. Koriste bespilotne letelice srednjeg i dugog dometa. Odatle dronovi lete ka Kursku, Belgorodu i Orlovskoj oblasti, a mogu da dosegnu čak i Smolensku oblast. Bilo je slučajeva kada su korišćeni čak i za napade na Moskovsku oblast”, rekao je on.

Ukupno 411 ukrajinskih dronova uništeno je u ruskom vazdušnom prostoru tokom noći 7. novembra.

„Dan-T”: „Pametna” municija neprijatelju ne ostavlja nikakvu šansu

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak koji prikazuje upotrebu lutajuće municije „Dan-T” sa helikoptera Mi-28NM. General-major Vladimir Popov je objasnio po čemu se ova municija razlikuje od drugih vrsta municije.

Objasnio je da su „lutajuća municija” (bespilotne letelice-projektili) navođena sredstva, projektovana tako da traže i uništavaju pojedinačne ciljeve u skladu sa zadatkom koji se pojavi u datom trenutku.

Vojni stručnjak je naglasio da „lutajuća municija” može da ostane u vazdušnom prostoru iznad neprijateljske teritorije, u određenoj zoni, tokom dužeg vremenskog perioda i da sprovodi operacije pretraživanja.

„Zahvaljujući sistemu za donošenje odluka, koji se stalno usavršava, u ’memorijsku karticu’ ove municije mogu se uneti tri ili četiri prioritetna cilja. Na prvom mestu je onaj najopasniji – na primer, komandno mesto ili položaj za lansiranje dronova. To mogu biti sistemi protivvazdušne odbrane, artiljerijska oruđa ili oklopna vozila. Uređaj beleži te ’slike’ koristeći elemente veštačke inteligencije – odnosno mašinski vid – a zatim ih upoređuje kako bi identifikovao i rangirao ciljeve prema prioritetu, nakon čega napada izabrani cilj”, objasnio je on. Dodao je da su, zahvaljujući savremenoj optici, ove operacije podjednako efikasne u bilo koje doba dana i u gotovo svim vremenskim uslovima.

Kako je naveo izvor publikacije, neprijatelju je teško da neutrališe „lutajuću municiju”, jer se „letelica ne kreće pravolinijski; ona manevriše, zaokreće, spušta se, dobija na visini, a zatim ponovo manevriše kako bi odabrala cilj. Štaviše, upravo zbog tih intenzivnih manevara, neprijatelju je mnogo teže da je pogodi.”

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