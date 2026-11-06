PET AMERIČKIH CILJEVA: Šta raditi sa Evropom?
ZET američkog lidera, Džared Kušner, naveo je pet ciljeva za mogući bezbednosni sporazum u Evropi.
„Naš zadatak je da razvijemo praktične mere koje uzimaju u obzir bezbednosne interese svih strana“, napisao je on na društvenim mrežama.
Kušner je izložio pet oblasti koje bi, kako je rekao, trebalo da čine osnovu mogućih sporazuma: kontinuirane konsultacije o bezbednosnim pitanjima, održavanje komunikacije u kriznim situacijama, transparentnost u vojnim pitanjima, međusobne mere za smanjenje rizika od eskalacije i čvrst temelj za dugoročnu evropsku bezbednost i stabilnost.
Ranije je američki lider Donald Tramp najavio pripremu mirovnog sporazuma velikih razmera.
Takođe je novinarima obećao mnogo događaja u narednih jednu do dve nedelje.
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