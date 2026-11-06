KATASTROFA ALIMPIJEVIĆA! Selektor Srbije doživeo ubedljiv poraz u Evroligi!
Litvanci dominirali u Istanbulu.
Košarkaši Žalgirisa pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 83:67 u utakmici 10. kola Evrolige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Azulas Tubelis sa 14 poena, Marijus Grigonis je dodao 13, dok je Jonas Valančijunas imao učinak od 12 poena i 11 skokova.
U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, najbolji je bio Judžin Omoruji sa 17 poena, dok je Venjen Gejbrijel ubacio 14.
Žalgiris je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i četiri poraza, dok Bešiktaš ima skor 4-6.
Litvanski velikan će u narednom, 11. kolu igrati protiv Olimpije u Milanu, dok će Bešiktaš gostovati Asvelu u Lionu.
EVROLIGA, 10. kolo:
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
Četvrtak
Efes - Pariz 90:95
/Pejn 33 - Hifi 28/
Fenerbahče - Baskonija 84.65
/Horton Taker 19 - Simons 13/
Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93
/Brajant 25 - Brizuela 22/
Asvel - Bajern 95:99
Olimpija Milano - Valensija 73:84
/Bolmaro 16 - Tejlor 17/
Petak
Bešiktaš - Žalgiris 67:83
/Omoruji 17 - Tubelis 14/
Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)
Virtus - Dubai (20.30)
Partizan - Makabi Tel Aviv (20.45)
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