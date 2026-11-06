KATASTROFA ALIMPIJEVIĆA! Selektor Srbije doživeo ubedljiv poraz u Evroligi!

Litvanci dominirali u Istanbulu.

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Košarkaši Žalgirisa pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 83:67 u utakmici 10. kola Evrolige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Azulas Tubelis sa 14 poena, Marijus Grigonis je dodao 13, dok je Jonas Valančijunas imao učinak od 12 poena i 11 skokova.

U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, najbolji je bio Judžin Omoruji sa 17 poena, dok je Venjen Gejbrijel ubacio 14.

A dominant road win for @bczalgiris tonight in Istanbul! #EveryGameMatters https://t.co/FAc1qnUo0r — EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026

Žalgiris je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i četiri poraza, dok Bešiktaš ima skor 4-6.

Litvanski velikan će u narednom, 11. kolu igrati protiv Olimpije u Milanu, dok će Bešiktaš gostovati Asvelu u Lionu.

EVROLIGA, 10. kolo:

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115



Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99



Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)

Virtus - Dubai (20.30)

Partizan - Makabi Tel Aviv (20.45)

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