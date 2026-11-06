Košarka

UŽIVO, PARTIZAN - MAKABI: Crno-beli pod imperativom pobede

У. Ћ.

06. 11. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Partizana i Makabija igraju u Beogradskoj areni utakmicu 10. kola Evrolige (20.45). Dešavanja sa meča pratite na lajv blogu Večernjih novosti.

УЖИВО, ПАРТИЗАН - МАКАБИ: Црно-бели под императивом победе

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

PARTIZAN - MAKABI, 20.45 (Arena 2 Premijum)

UOČI UTAKMICE:

20.15 - Sudijski trio: Medi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.

20.10 - Crno-beli i definitivno bez Kevarijusa Hejsa večeras. Centar crno-belih ima problema sa povredom ramena, zbog čega neće moći da pomogne saigračima u predstojećem susretu.

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na uživo tekstualni prenos utakmice desete runde elitnog takmičenja, gde ćemo zajedno pratiti okršaj srpskog i izraelskog predstavnika. Crno-beli u ovaj duel ulaze sa 12. mesta uz skor 4:5, dok je "ponos Izraela" 18. sa dve pobede i sedam poraza.

Standings provided by Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE LEPOTICA IZ RUSKE DELEGACIJE: Melanija Tramp je ugostila u Beloj kući, Amerika joj uvela sankcije - važan faktor u primirju (FOTO)

KO JE LEPOTICA IZ RUSKE DELEGACIJE: Melanija Tramp je ugostila u Beloj kući, Amerika joj uvela sankcije - važan faktor u primirju (FOTO)