UŽIVO, PARTIZAN - MAKABI: Crno-beli pod imperativom pobede
Košarkaši Partizana i Makabija igraju u Beogradskoj areni utakmicu 10. kola Evrolige (20.45). Dešavanja sa meča pratite na lajv blogu Večernjih novosti.
PARTIZAN - MAKABI, 20.45 (Arena 2 Premijum)
UOČI UTAKMICE:
20.15 - Sudijski trio: Medi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.
20.10 - Crno-beli i definitivno bez Kevarijusa Hejsa večeras. Centar crno-belih ima problema sa povredom ramena, zbog čega neće moći da pomogne saigračima u predstojećem susretu.
20.00 - Dobro veče i dobrodošli na uživo tekstualni prenos utakmice desete runde elitnog takmičenja, gde ćemo zajedno pratiti okršaj srpskog i izraelskog predstavnika. Crno-beli u ovaj duel ulaze sa 12. mesta uz skor 4:5, dok je "ponos Izraela" 18. sa dve pobede i sedam poraza.
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