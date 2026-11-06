POGOĐEN UKRAJINSKI TERETNI BROD U CRNOM MORU: Nastavljaju se udari dopremaju oružje Kijevu
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode napade bespilotnim letelicama na morske brodove koji se koriste za dopremanje vojnog tereta Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako se navodi, u akvatoriji Crnog mora, jugozapadno od Odese, pogođen je teretni brod koji je u Ukrajinu prevozio vojnu opremu i robu dvostruke namene.
sputnikportal.rs
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