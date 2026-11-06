Svet

POGOĐEN UKRAJINSKI TERETNI BROD U CRNOM MORU: Nastavljaju se udari dopremaju oružje Kijevu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 15:51

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ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode napade bespilotnim letelicama na morske brodove koji se koriste za dopremanje vojnog tereta Oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ПОГОЂЕН УКРАЈИНСКИ ТЕРЕТНИ БРОД У ЦРНОМ МОРУ: Настављају се удари допремају оружје Кијеву

Foto: AI/Gemini

Kako se navodi, u akvatoriji Crnog mora, jugozapadno od Odese, pogođen je teretni brod koji je u Ukrajinu prevozio vojnu opremu i robu dvostruke namene.

sputnikportal.rs

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