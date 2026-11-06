HAOS ZBOG VATROMETA: Demonstranti bacali pirotehniku na hitne službe, policijsko vozilo izgorelo do temelja (FOTO/VIDEO)

POLICIJSKO vozilo je progutala vatra nakon što je razjarena rulja napala ekipe hitnih službi pirotehničkim sredstvima, pri čemu je jedan radnik hitne pomoći povređen, u sramnim scenama koje su obeležile "Noć lomača".

Foto: Printskrin/THE SCOTTISH SUN

Šokantni incidenti dogodili su se sinoć u Glazgovu i širom Škotske, nakon što su grupe ljudi izašle na ulice noseći eksplozivna sredstva.

Policija je pozvana u ulicu Grinsajd, u gradskom delu Provanmil, oko 19.55 časova.

Uzbuna je podignuta nakon što su policajci primili dojave da je jedan muškarac povređen na ulici.

Ekipe hitne pomoći su, zajedno sa policijom, hitno stigle na lice mesta, ali su ubrzo nakon dolaska napadnute vatrometom.

Policija je potvrdila da je, usled ovih šokantnih događaja, jedan od članova ekipe hitne pomoći zadobio lakše povrede.

Tokom incidenta zapaljeno je i policijsko kombi vozilo.

Police came under attack during Bonfire Night in Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Fireworks were aimed at officers. A police van was also set alight. One man has been arrested. 🎥 @TheBigSerbian1 https://t.co/FGvOwiJyob — The Nationalist GB (@TheNatGB) November 5, 2026

Na tu lokaciju upućeni su posebno obučeni policajci, angažovani u okviru operacije "Amberlajt", radne grupe formirane radi zaštite drugih hitnih službi, a tom prilikom uhapšena je jedna šesnaestogodišnja osoba.

Na snimku sa lica mesta vidi se veliki plamen koji izbija iz izgorelog policijskog kombija, nasred ulice.

Iz vozila je kuljao dim, dok su po putu bili razbacani komadi drveta i drugi ostaci.

Iza vozila koje je gorelo moglo se videti nekoliko velikih požara, dok su se u blizini, na ulici, zadržavale grupe izgrednika.

Jedna maskirana grupa je takođe aktivirala vatromet ispred stambene zgrade u istočnom delu Glazgova.

Bili su obučeni potpuno u crno i ispalili su više raketa u vazduh iznad naselja Karntajn.

Ranije te večeri, policija je viđena kod obližnje škole.

@TheNatGB @lorraine_teuten @TheBigSerbian1 https://t.co/GsyrZ05hSM — Iain From Argyll Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💙 (@BonnieScotland_) November 5, 2026

U međuvremenu, u Edinburgu, policija je oko 17 časova pozvana na ulicu Oksgangs roud nort, nakon što je jedna grupa blokirala put i zapalila prepreke.

Na policajce koji su izašli na lice mesta bacan je vatromet, nakon čega su u pomoć pristigle snage angažovane u okviru operacije "Amberlajt".

Grupa se potom udaljila sa te lokacije.

Takođe, u gradskim četvrtima Grejsmaunt i Gilmerton zabeleženi su incidenti u kojima su vatrometom gađana policijska vozila, kao i vozila građana.

Slični prekršaji dogodili su se oko 18 časova u Klajdbenku, gde su vatrometom gađani i građani.

Kada su policajci stigli na lice mesta, i oni su postali meta napada.

U međuvremenu, u Dandiju, policija je hitno upućena u deo grada poznat kao Kirkton, gde su se okupili izgrednici i palili nedozvoljene vatre.

Ipak, specijalizovane policijske jedinice su naknadno povučene.

Napadi su zabeleženi i na ekipe raspoređene u delovima Glazgova – Kaslmilku i Najtsvudu, zatim u Kamnokku (Eršir), Larkholu (Južni Lanarkšir), kao i u Blekridžu (Zapadni Lotijan).

Pripadnici vatrogasnih službi nisu zadobili povrede, a na njihovoj opremi nije pričinjena veća šteta.

U Edinburgu su izdata 21 naloga za razilazak (tzv. *dispersal orders*), dok je u Glazgovu izdato 13 takvih naloga.

Niko nije krivično gonjen zbog kršenja propisa u zonama sa ograničenom upotrebom vatrometa.

Tokom protekle noći, širom zemlje ukupno je uhapšeno sedam osoba.

Glavni nadzornik Dejvid Robertson, glavni komandant operacije "Amberlajt"

- Naša policijska operacija tokom Noći veštica i Noći lomača, bila je jedna od najsloženijih i najzahtevnijih u skorije vreme, a u njoj je učestvovao najveći broj policajaca još od posete predsednika Trampa 2025. godine - izjavio je Dejvid Robertson, glavni komandant operacije "Amberlajt".

- Iako je, u poređenju sa prošlom godinom, zabeležen porast ukupnog broja poziva u vezi sa incidentima izazvanim vatrometima u periodu između Noći veštica i Noći lomača 2026. godine, ohrabruje me činjenica da je smanjen broj ozbiljnih incidenata koji bi zahtevali angažovanje specijalizovanih jedinica. - dodao je Robertson.

Foto: Printskrin/THE SCOTTISH SUN

- Stanovnici Škotske su u velikoj meri pokazali da žele da proslave Noć veštica i Noć lomača na pravi način, u duhu praznika. Pored toga, saradnja i spremnost naših ključnih partnera da nam pruže punu podršku tokom planiranja i sprovođenja ove operacije bili su izuzetni - istakao je Robertson.

- Ipak, ponovo smo bili svedoci neprihvatljivog broja incidenata u kojima su policajci i naše kolege iz hitnih službi bili napadnuti vatrometom i drugim projektilima. Kao rezultat toga, jedan od naših policajaca i kolega iz Škotske službe hitne pomoći zadobili su lakše povrede. Ovo jednostavno mora da prestane. Policajci, osoblje hitne pomoći i vatrogasci tu su da štite zajednicu – a ne da budu meta nasilja. Ponašanje kojem smo večeras prisustvovali dovelo je do toga da kolega iz hitne pomoći zadobije lakšu povredu, a jedno od naših vozila je teško oštećeno, zbog čega više nije u funkciji za potrebe naše zajednice - rekao je Robertson i dodao:

- Želim jasno da naglasim da će uslediti temeljne istrage kako bi se identifikovali odgovorni i priveli pravdi. Uprkos ovim izazovima, želim da istaknem izuzetnu podršku koju smo dobili od većine građana, kako u danima koji su prethodili "Noći veštica" i "Noći lomača", tako i tokom samih tih večeri. Bilo je ohrabrujuće videti pozitivan angažman zajednice; u mnogim slučajevima, to je dovelo do prikupljanja ključnih informacija koje su pomogle u zapleni značajnih količina vatrometa, pre nego što su mogle biti upotrebljene za kriminalne radnje ili za izazivanje nereda od strane onih koji su planirali da učestvuju u takvim aktivnostima.

Foto: Printskrin/THE SCOTTISH SUN

U međuvremenu, u Edinburgu, oko stotinu policajaca iz jedinica za razbijanje demonstracija formiralo je "čelični obruč" oko naselja Nidri, područja koje je inače poznato po neredima tokom "Noći lomača".

Policajci su patrolirali ulicama dok su ih meštani posmatrali, ali nije bilo nikakvih incidenata.

Nekoliko milja dalje, u delu grada poznatom kao Kolinton, izgrednici su zapalili kante za smeće i ispaljivali vatromet na policajce i vatrogasce.

U pomoć je upućen policijski helikopter, dok su policajci krenuli u rasteruvanje grupe.

U ovom incidentu niko nije povređen.

- U četvrtak, 5. novembra 2026. godine, oko 17.30 časova, primili smo prijavu da grupa mladih ljudi blokira put u ulici Oksgangs Roud Nort (Oxgangs Road North) u Edinburgu. Policajci su izašli na lice mesta, nakon čega je u njihovom pravcu ispaljen vatromet, ali povređenih nije bilo - rekao je portparol policije u Edinburgu i dodao:

- Škotska vatrogasno-spasilačka služba ugasila je nekoliko manjih požara u kantama za smeće i u parku.

Foto: Printskrin/THE SCOTTISH SUN

- Policajci su i dalje prisutni na toj lokaciji, a u toku je istraga kako bi se ušlo u trag osobama koje su u ovo umešane - rekao je portparol policije.

Prošle godine, osam policajaca je povređeno nakon što su pripadnici policijskih jedinica za razbijanje demonstracija zasuti vatrometom, ciglama i molotovljevim koktelima.

Policija je hitno upućena u naselje Nidri nakon što su meštani ostali "prestravljeni" jer je oko 100 mladića gađalo vozila i kuće u tom kraju vatrometom.

Međutim, čim su policajci stigli na lice mesta u ulici Hej avenija, pažnja izgrednika se brzo preusmerila na njih.

Na snimku se vide policajci u opremi za razbijanje demonstracija kako stoje u stroju, dok mladići bacaju eksplozivna sredstva na njihov "čelični obruč".

Policija je oštro osudila takvo ponašanje, navodeći da su se službenici suočili sa "neviđenim nivoom nasilja" dok su štitili zajednice od nereda tokom "Noći lomača".

(The Sun)

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