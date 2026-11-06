OSTALA SAMO MRTVA SLOVA NA PAPIRU: Teheran više ne veruje SAD

IRAN više neće da prihvata obećanja Sjedinjenih Američkih Država na papiru, već očekuje konkretne poteze Vašingtona pre nego što otvori prostor za novu fazu diplomatskih pregovora, izjavio je danas zamenik sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Bageri Kani.

Foto: Li Ying/Xinhua News/Profimedia

On je za iransku državnu televiziju IRIB, govoreći o mogućnosti novih pregovora sa SAD i ulozi posrednika, rekao da Vašington najpre mora da sprovede sedam uslova koje je postavio Iran.

Bageri Kani je ocenio da su SAD tokom prethodnih godinu i po dana više puta prekinule diplomatske procese "neprijateljskim potezima i kršenjem obaveza", navodeći kao primere pokretanje ratnih operacija i aktiviranje mehanizma "snapback".

- To je pravo Islamske Republike Iran - da prilikom ulaska u novu diplomatsku fazu ne prihvati samo američke obaveze na papiru - rekao je Bageri Kani.

Prema njegovim rečima, Iran mora svojim očima da vidi konkretne poteze SAD.

- Kada ti potezi budu sprovedeni, biće otvoren prostor za novu diplomatsku fazu - dodao je on. Komentarišući nedavnu posetu sekretara Saveta Mohsena Rezaiija Moskvi, Bageri Kani je rekao da je Rezai preneo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu poruku iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija, koja se odnosi na bilateralnu saradnju i buduće odnose dve zemlje.

On je naveo da su tokom razgovora razmatrani strateški odnosi Irana i Rusije, kao i ubrzanje realizacije Međunarodnog transportnog koridora Sever-Jug.

Razgovarano je i o mogućnosti prenosa ruskog gasa u Iran, najpre korišćenjem postojećih kapaciteta, a zatim njihovim proširenjem kako bi se omogućio transport većih količina gasa, uključujući i njegov dalji izvoz.

On je ocenio da bi ti projekti mogli da ojačaju položaj Irana u regionu i smanje mogućnost pritiska drugih zemalja, uključujući SAD.

Govoreći o regionalnoj bezbednosti, Bageri Kani je rekao da Iran, Rusija i Kina podržavaju uspostavljanje novih bezbednosnih aranžmana na Bliskom istoku.

Kao važan korak izdvojio je četvorostrani sastanak Irana, Turske, Saudijske Arabije i Pakistana u Teheranu, ocenivši da bi takva saradnja mogla da doprinese regionalnoj bezbednosti bez oslanjanja na spoljne sile.

(Tanjug)