Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres jačine 6,1 stepen osetio se čak i u Tokiju

D.D.

06. 11. 2026. u 14:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEMLjOTRES jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas obalu japanskog regiona Kanto, a osetio se čak do Tokija.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЈАПАН: Потрес јачине 6,1 степен осетио се чак и у Токију

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Za sada nije prijavljena nikakva šteta i nije izdato upozorenje na cunami.

Zemljotres, koji je registrovan u 19.39 časova po lokalnom vremenu, dogodio se na moru istočno od regiona Kanto, na dubini od 10 kilometara ispod epicentra, objavila je Japanska meteorološka agencija na svojoj veb stranici.

Epicentar se nalazio oko 200 kilometara istočno od Čibe, grada istočno od Tokija, prema podacima Američkog geološkog zavoda (UGS).

Zemljotres je izazvao potres jačine tri na japanskoj skali seizmičkog intenziteta, koja se kreće od nule do sedam, što znači da „skoro svi u zatvorenom prostoru osećaju potres“ i da „posuđe na policama može zveckati“, saopštila je japanska agencija. 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2

SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2