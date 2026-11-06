Svet

EVROPSKO TUŽILAŠTVO UPALO U ŠPANSKE ŽELEZNICE: Istraga zbog miliona evra i dve smrtonosne nesreće

D.D.

06. 11. 2026. u 14:14

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EVROPSKO javno tužilaštvo sprovelo je pretrese u sedištima španskog upravljača železničkom infrastrukturom "Adif", Agencije za bezbednost železnice i Državnog revizorskog suda u okviru istrage o mogućoj prevari sa sredstvima EU namenjenim unapređenju bezbednosti pruge Madrid-Sevilja.

ЕВРОПСКО ТУЖИЛАШТВО УПАЛО У ШПАНСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ: Истрага због милиона евра и две смртоносне несреће

AP Photo/Manu Fernandez

Istraga se odnosi na finansiranje obnove i unapređenja sistema bezbednosti, signalizacije i komunikacija na toj pruzi, na kojoj su se ove godine dogodile dve železničke nesreće sa smrtnim ishodom.

Iz "Adifa" su potvrdili da su predstavnici tužilaštva posetili njihovo sedište i naveli da su dostavili sve tražene informacije, dok Agencija za bezbednost železnice i Državni revizorski sud nisu odgovorili na zahteve za komentar.

U nesreći na pruzi Madrid-Sevilja u januaru poginulo je 46 ljudi, dok je u sudaru u oktobru poginulo 69 osoba. Evropsko tužilaštvo je u martu, nakon prve nesreće, pokrenulo zasebnu istragu. 

(Tanjug)

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