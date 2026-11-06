EVROPSKO TUŽILAŠTVO UPALO U ŠPANSKE ŽELEZNICE: Istraga zbog miliona evra i dve smrtonosne nesreće

EVROPSKO javno tužilaštvo sprovelo je pretrese u sedištima španskog upravljača železničkom infrastrukturom "Adif", Agencije za bezbednost železnice i Državnog revizorskog suda u okviru istrage o mogućoj prevari sa sredstvima EU namenjenim unapređenju bezbednosti pruge Madrid-Sevilja.

AP Photo/Manu Fernandez

Istraga se odnosi na finansiranje obnove i unapređenja sistema bezbednosti, signalizacije i komunikacija na toj pruzi, na kojoj su se ove godine dogodile dve železničke nesreće sa smrtnim ishodom.

Iz "Adifa" su potvrdili da su predstavnici tužilaštva posetili njihovo sedište i naveli da su dostavili sve tražene informacije, dok Agencija za bezbednost železnice i Državni revizorski sud nisu odgovorili na zahteve za komentar.

U nesreći na pruzi Madrid-Sevilja u januaru poginulo je 46 ljudi, dok je u sudaru u oktobru poginulo 69 osoba. Evropsko tužilaštvo je u martu, nakon prve nesreće, pokrenulo zasebnu istragu.

(Tanjug)