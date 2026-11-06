ŠOK ZA MILIONE TURISTA I VOZAČA: Ova omiljena evropska destinacija uvodi novčane kazne za presporu vožnju
ITALIJA bi uskoro mogla da uvede novčane kazne u iznosu do 160 evra za vozače koji se kreću presporo na određenim deonicama puta, preneli su mediji u petak.
Ova mera, čiji je cilj poboljšanje protoka saobraćaja, u početku će se primenjivati na autoputevima sa ukupno šest saobraćajnih traka, a očekuje se da će uskoro stupiti na snagu, navode italijanski pravni portal i švajcarski portal.
Za krajnju levu traku na deonicama koje imaju najmanje tri trake u svakom smeru predlaže se minimalna brzina od 100 kilometara na sat, prenosi agencija DPA.
Izuzeci važe u slučajevima kada saobraćajna signalizacija nalaže drugačiju brzinu, ili kada okolnosti zahtevaju sporiju vožnju, na primer: u uslovima guste magle, jake kiše, tokom saobraćajnih nezgoda, radova na putu ili u slučaju saobraćajnih gužvi.
Odredba o novčanim kaznama u rasponu od 40 do 160 evra deo je nacrta novog zakona o bezbednosti na putevima, koji je italijanska vlada usvojila u oktobru i uputila parlamentu, gde se trenutno čeka na konačni tekst.
Milioni turista svake godine putuju italijanskim auto-putevima.
Prema podacima Italijanskog instituta za zaštitu životne sredine i istraživanja (ISPRA), pre dve godine automobilom je doputovalo oko 40,7 miliona stranih posetilaca, što čini gotovo 46 odsto svih dolazaka iz inostranstva.
(Index.HR)
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