RADIKALNA levičarska stranka Nepokorna Francuska, čiji je predsednički kandidat Žan-Lik Melanšon, objavila je zvaničnu platformu u kojoj poziva na izlazak zemlje iz NATO-a i nacionalizaciju odbrambenih kompanija.

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Prema anketama, Melanšon ima šanse da se plasira u drugi krug predsedničkih izbora sledeće godine, piše Politiko.

- Odmah se povući iz integrisane komande NATO-a, a zatim, postepeno, i iz same organizacije. Odbaciti porez od 5% BDP-a koji zahtevaju Sjedinjene Američke Države na troškove odbrane - navodi se u programu od 222 stranice.

Međutim, u dokumentu se dodaje da bi pod Melanšonom Francuska nastavila da pruža pomoć članicama Evropske unije u skladu sa ugovorima EU. To je u skladu sa onim što je lider radikalne levice.

Plan izlaska iz NATO-a

Ankete sve više pokazuju da je Melanšon na drugom mestu pred predsedničke izbore sledeće godine, na kojima će se birati naslednik Emanuela Makrona.

Dva kandidata sa najviše glasova idu u drugi krug, gde bi se Melanšon mogao suočiti sa liderkom krajnje desnice Marin Le Pen. Ona je takođe najavila povlačenje Francuske iz integrisane komande NATO-a.

Far-left presidential hopeful Jean-Luc Mélenchon’s party set out leaving NATO and nationalizing defense companies in its official platform released today. https://t.co/PkRSOvt19X — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 6, 2026

Za razliku od stranke Marin Le Pen, „Nepobediva Francuska“ ne navodi eksplicitno da bi smanjila pomoć Ukrajini, već se zalaže za diplomatsko rešenje.

Bilo koji mirovni sporazum, kaže se, morao bi biti zasnovan na „garancijama kolektivne bezbednosti između zaraćenih strana i sa ostatkom Evrope“.

Nova odbrambena i svemirska politika

Nepokorena Francuska takođe poziva na strožu kontrolu naoružanja, uključujući smrtonosne autonomne sisteme naoružanja i nuklearno oružje.

Stranka se protivi „trci u naoružanju u svemiru“ i najavljuje zatvaranje svemirskog centra NATO-a u Tuluzu. Istovremeno, naglašava da Francuska mora imati sredstva da garantuje sopstveni suverenitet.

Za razliku od većine drugih političkih opcija, stranka „France Invictus“ pokazala je snažno interesovanje za svemirsku politiku, a u svojoj platformi navodi da Francuska treba da nabavi spejs šatl.

Predstavnici stranke su se ranije zalagali da Francuska nabavi „Vortex“ od kompanije „Dassault Aviation“. Reč je o evropskom programu za višekratnu upotrebu orbitalnog svemirskog aviona koji predvodi francuski proizvođač.

Nacionalizacija i ulaganje u vojnu opremu

Program nalaže da Francuska treba više da ulaže u takozvane ključne resurse. To se odnosi na vojnu opremu u oblastima komunikacija, obaveštajnog rada i logistike, koju trenutno uglavnom obezbeđuju SAD u okviru NATO-a.

- Njihova proizvodnja mora biti prioritet - kaže stranka u svom programu. Takođe planira nacionalizaciju nekih od glavnih odbrambenih kompanija u zemlji, uključujući ArianeGroup.

Član grupe France Inconquered rekao je za Politico da će detaljniji program, posvećen isključivo odbrani, biti objavljen kasnije.

(Index hr)