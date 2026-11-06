HITNA REAKCIJA MOSKVE NA NATO DEMONSTRACIJU SILE: Nećemo ignorisati potencijalno opasne poteze po naše interese
U LITVANIJI su danas počele vežbe Bundesvera u kojima učestvuje više od šest hiljada vojnika, a trajaće do 3. decembra.
- U vežbama "Štit slobode 26-II" i "Veliki orao 26" učestvuju jedinice litvanske 45. oklopne brigade "Lituva" i 37. motorizovane pešadijske brigade "Saksonija" nemačke 10. oklopne divizije - navodi se u saopštenju.
Zajedno sa litvanskim i nemačkim trupama, borbenu obuku će proći i vojnici iz multinacionalne borbene brigade NATO-a iz Nemačke, Holandije, Norveške, Češke, Hrvatske, Belgije i Luksemburga, kao i litvanska vojna jedinica, prenosi LRT.
Glavni cilj manevara je povećanje borbene gotovosti trupa, vežbanje komandovanja i kontrole i planiranja operacija, kao i jačanje saradnje sa saveznicima.
Litvanska vojska je pojasnila da će se vežba "Štit slobode 26-II" održati na vojnom poligonu Rudninkaj, dok će se vežba "Veliki orao 26" održati na poligonu generala Silvestrasa Žukauskasa u blizini grada Pabrade.
Vojna vozila će biti u aktivnoj upotrebi tokom cele vežbe.
Najveći saobraćaj konvoja očekuje se sa graničnog prelaza Kalvarija 6. i 7. novembra, a iz Klajpede 10. i 12. novembra.
Lokalni stanovnici su upozoreni na moguće poremećaje u saobraćaju i zamoljeni su da strogo poštuju uputstva vojne policije.
Rusija je poslednjih godina više puta izrazila zabrinutost zbog aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica.
Kremlj je napomenuo da Moskva ne predstavlja pretnju nikome, ali da neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese.
(Tanjug)
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