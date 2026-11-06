ZAPAD GLEDA U STRAHU: Nove mogućnosti kineskog helikoptera upalile alarm
BRZO rastuće mogućnosti helikoptera Narodnooslobodilačke armije Kine izazvale su sve veću zabrinutost u zapadnom svetu, gde se industrija ove zemlje sve više pozicionira kao globalni lider u toj oblasti.
Iako je u senci rastućeg primata u oblastima kao što su lovačka avijacija šeste generacije, kvantne komunikacije i razarači, razvoj namenskih jurišnih helikoptera, modernih transportnih aviona srednjeg kapaciteta i specijalizovanih pomorskih varijanti opremljenih za protivpodmorničko ratovanje i amfibijske operacije nije imao paralele u inostranstvu.
Razvoj kineske flote vojnih helikoptera izgleda da je bio manje prioritetan nego druga područja razvoja, ali odražava širi napor da se uspostavi samostalnija odbrambeno-industrijska baza, uz istovremeno poboljšanje sposobnosti snaga da izvode složene operacije.
Kineska flota namenskih borbenih helikoptera usredsređena je na Z-10 , koji je ušao u upotrebu 2010. godine, nakon što je izvršio svoj prvi let 2003. godine.
Letelica sa tandem sedištima može da nosi protivtenkovske vođene rakete, rakete vazduh-vazduh i rakete, uz podršku elektrooptičke opreme za ciljanje i odbrambenih kontramera.
Naknadne nadogradnje su uvele poboljšani oklop, senzore za upozoravanje i vođeno oružje većeg dometa, dok izvozno orijentisani Z-10ME uključuje dodatna poboljšanja, uključujući milimetarski radar postavljen iznad glavnog rotora.
Manji Z-19 dopunjuje Z-10 kombinovanjem izviđačkih i napadačkih mogućnosti, dok veći Z-21, prvi put primećen 2024. godine, izgleda da će Kini obezbediti prvi teški borbeni helikopter.
Z-21 ima jaču zaštitu, opsežniji senzorski paket i veći kapacitet nošenja oružja od Z-10, i široko se projektuje da će pružiti izrazitu superiornost nad vodećim stranim rivalima kao što su ruski Mi-28 i Ka-52 i američki AH-64.
Porodica Z-20 predstavlja još jedan važan element kineskog programa modernizacije helikoptera, a nakon što je njegov prvi let 2013. godine potvrđeno je da je ušao u upotrebu 2019. godine.
Pokretan sa dva turbovratinska motora WZ-10, može da prevozi do 13 potpuno opremljenih članova osoblja i da obavlja širok spektar opštih misija.
Njegova moderna avionika, odbrambeni sistemi i prilagodljivost takođe su pružili osnovu za specijalizovane varijante namenjene podršci sve složenijim operativnim zahtevima.
Porodica Z-20K uključuje transportne i jurišne konfiguracije, dok je Z-20T dizajniran za oružane jurišne misije i može da nosi vođene projektile, rakete i spoljne rezervoare za gorivo.
Mornarički Z-20F je konfigurisan za protivpodmorničko ratovanje, uključujući sonar za potapanje, opremu za raspoređivanje sonobuoa i mogućnost nošenja lakih torpeda.
Posebna varijanta Z-20J je namenjena za brodske transportne i jurišne misije, proširujući spektar zadataka koji se mogu obavljati sa kineskih površinskih borbenih brodova i amfibijskih brodova.
Razvoj tolikog broja derivata učinio je Z-20 najsvestranijim dizajnom jednog helikoptera na svetu.
Starije kineske porodice helikoptera takođe su prošle kroz opsežan razvoj. Z-8 je evoluirao u platformu koja podržava transport, potragu i spasavanje, elektronsko ratovanje i funkcije vazdušnog komandovanja.
U međuvremenu, ruski helikopteri Mi-17 i Mi-171 nastavljaju da pružaju značajan transportni kapacitet, uključujući specijalizovanu podršku za operacije u zahtevnim uslovima.
Mornarica takođe koristi ruske helikoptere za protivpodmorničko ratovanje Ka-28 i vazdušne radarske platforme Ka-31, koje pružaju mogućnosti koje se domaći dizajni sve više razvijaju da dopune ili zamene.
Očekuje se da će razvoj varijanti Z-20 za brodove nastaviti da proširuje mogućnosti protivpodmorničke borbe i amfibijske borbe Mornarice, postepeno ukidajući ove starije ruske avione.
Takođe se očekuje razvoj mnogo težeg aviona za nošenje, koji bi potencijalno mogao da parira ruskom Mi-26, koji trenutno značajno prednjači u svetu po svojim mogućnostima nošenja.
Kina nije uspostavila izrazitu dominaciju u svojim helikopterskim kapacitetima na način na koji je odbrambeni sektor zemlje uspostavio u mnogim drugim oblastima, ali izgleda da je spremna da to učini postepenije, što se očekuje da će se pretvoriti u napredak u širokom spektru oblasti, od logistike do amfibijskih napada i mogućnosti protivpodmorničke borbe.
(Military watch magazine)
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