ZAPAD GLEDA U STRAHU: Nove mogućnosti kineskog helikoptera upalile alarm

BRZO rastuće mogućnosti helikoptera Narodnooslobodilačke armije Kine izazvale su sve veću zabrinutost u zapadnom svetu, gde se industrija ove zemlje sve više pozicionira kao globalni lider u toj oblasti.

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Iako je u senci rastućeg primata u oblastima kao što su lovačka avijacija šeste generacije, kvantne komunikacije i razarači, razvoj namenskih jurišnih helikoptera, modernih transportnih aviona srednjeg kapaciteta i specijalizovanih pomorskih varijanti opremljenih za protivpodmorničko ratovanje i amfibijske operacije nije imao paralele u inostranstvu.

Razvoj kineske flote vojnih helikoptera izgleda da je bio manje prioritetan nego druga područja razvoja, ali odražava širi napor da se uspostavi samostalnija odbrambeno-industrijska baza, uz istovremeno poboljšanje sposobnosti snaga da izvode složene operacije.

Kineska flota namenskih borbenih helikoptera usredsređena je na Z-10 , koji je ušao u upotrebu 2010. godine, nakon što je izvršio svoj prvi let 2003. godine.

WATCH: Chinese Z-10 attack helicopter performing a pendulum swing. Z-10 is China’s first purpose-built attack helicopter, armed with a 23 mm cannon and anti-tank missiles. https://t.co/bTE4XcshwA — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Letelica sa tandem sedištima može da nosi protivtenkovske vođene rakete, rakete vazduh-vazduh i rakete, uz podršku elektrooptičke opreme za ciljanje i odbrambenih kontramera.

Naknadne nadogradnje su uvele poboljšani oklop, senzore za upozoravanje i vođeno oružje većeg dometa, dok izvozno orijentisani Z-10ME uključuje dodatna poboljšanja, uključujući milimetarski radar postavljen iznad glavnog rotora.

Manji Z-19 dopunjuje Z-10 kombinovanjem izviđačkih i napadačkih mogućnosti, dok veći Z-21, prvi put primećen 2024. godine, izgleda da će Kini obezbediti prvi teški borbeni helikopter.

Z-21 ima jaču zaštitu, opsežniji senzorski paket i veći kapacitet nošenja oružja od Z-10, i široko se projektuje da će pružiti izrazitu superiornost nad vodećim stranim rivalima kao što su ruski Mi-28 i Ka-52 i američki AH-64.

Porodica Z-20 predstavlja još jedan važan element kineskog programa modernizacije helikoptera, a nakon što je njegov prvi let 2013. godine potvrđeno je da je ušao u upotrebu 2019. godine.

Pokretan sa dva turbovratinska motora WZ-10, može da prevozi do 13 potpuno opremljenih članova osoblja i da obavlja širok spektar opštih misija.

🚨🇨🇳 U.S. IN PANIC: CHINA TURNS Z-10 ATTACK HELICOPTER INTO SHIPBORNE WEAPON China is expanding training for its Z-10 attack helicopters to operate from ships, giving amphibious forces more options for armed escort and fire support during landings. 🔸 Firepower closer to shore: Launching from ships could put helicopters closer to landing zones, reducing the fuel and time spent flying from mainland bases. 🔸 Cover for the landing force: Armed with a cannon, rockets and anti-tank missiles, Z-10s could escort troop-carrying helicopters, attack coastal firing positions and engage armored vehicles threatening troops ashore. 🔸 Refuel, rearm, return: Chinese army aviation units have practiced replenishment and emergency repairs on civilian semi-submersible ships. Offshore support points could let helicopters return to action without flying back to the mainland. 🔸 Years of preparation: Documented Z-10 shipboard trials date to 2014. More recently, CCTV reported maritime live-fire training involving a brigade of the 73rd Group Army in September, with multiple helicopter types and weapons operating across day and night. 🔸 Training toward sustained operations: Deck landings are one part of the task. Keeping helicopters flying requires maintenance crews, ammunition, fuel and coordinated shipboard procedures. These exercises build the support needed for repeated sorties. For operations across the Taiwan Strait, offshore replenishment could help Chinese attack helicopters spend more time covering troops and less time returning to base. How can Taiwan counter China’s shipborne attack helicopters? — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) October 6, 2026

Njegova moderna avionika, odbrambeni sistemi i prilagodljivost takođe su pružili osnovu za specijalizovane varijante namenjene podršci sve složenijim operativnim zahtevima.

Porodica Z-20K uključuje transportne i jurišne konfiguracije, dok je Z-20T dizajniran za oružane jurišne misije i može da nosi vođene projektile, rakete i spoljne rezervoare za gorivo.

Mornarički Z-20F je konfigurisan za protivpodmorničko ratovanje, uključujući sonar za potapanje, opremu za raspoređivanje sonobuoa i mogućnost nošenja lakih torpeda.

Posebna varijanta Z-20J je namenjena za brodske transportne i jurišne misije, proširujući spektar zadataka koji se mogu obavljati sa kineskih površinskih borbenih brodova i amfibijskih brodova.

Razvoj tolikog broja derivata učinio je Z-20 najsvestranijim dizajnom jednog helikoptera na svetu.

Starije kineske porodice helikoptera takođe su prošle kroz opsežan razvoj. Z-8 je evoluirao u platformu koja podržava transport, potragu i spasavanje, elektronsko ratovanje i funkcije vazdušnog komandovanja.

U međuvremenu, ruski helikopteri Mi-17 i Mi-171 nastavljaju da pružaju značajan transportni kapacitet, uključujući specijalizovanu podršku za operacije u zahtevnim uslovima.

🚨🇨🇳 CHINA’S Z-20 HELICOPTER EMERGES AS A BLACK HAWK RIVAL What the US intended as a durable constraint on Chinese military aviation has instead functioned as an accelerant for indigenous systems development, yielding a Z-20 family whose performance parameters and cross-service variants now narrow People Liberation Army gaps in high-altitude lift, shipborne Anti-Submarine Warfare and joint amphibious operations. 🔸 Five-blade rotor plus fly-by-wire gives Z-20 superior high-altitude lift and handling over the classic four-blade Black Hawk. 🔸 Z-20F naval variant fields dipping sonar, sonobuoys, tail MAD and side pylons for lightweight torpedoes from carriers and destroyers. 🔸 Z-20T assault and Z-20J shipborne variants add stub wings, EO/IR turrets and deck gear, replacing bulky Mi-17s and payload-limited Z-9s across army and navy roles. 🔸 Z-21 gunship reuses Z-20’s WZ-10 engines, five-blade rotors and FBW architecture, compressing development toward late-2020s service. Can the Z-20 become China’s answer to the Black Hawk? — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) June 22, 2026

Mornarica takođe koristi ruske helikoptere za protivpodmorničko ratovanje Ka-28 i vazdušne radarske platforme Ka-31, koje pružaju mogućnosti koje se domaći dizajni sve više razvijaju da dopune ili zamene.

Očekuje se da će razvoj varijanti Z-20 za brodove nastaviti da proširuje mogućnosti protivpodmorničke borbe i amfibijske borbe Mornarice, postepeno ukidajući ove starije ruske avione.

Takođe se očekuje razvoj mnogo težeg aviona za nošenje, koji bi potencijalno mogao da parira ruskom Mi-26, koji trenutno značajno prednjači u svetu po svojim mogućnostima nošenja.

Kina nije uspostavila izrazitu dominaciju u svojim helikopterskim kapacitetima na način na koji je odbrambeni sektor zemlje uspostavio u mnogim drugim oblastima, ali izgleda da je spremna da to učini postepenije, što se očekuje da će se pretvoriti u napredak u širokom spektru oblasti, od logistike do amfibijskih napada i mogućnosti protivpodmorničke borbe.

(Military watch magazine)