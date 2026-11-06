PANIKA NA VOLSTRITU SE ŠIRI PLANETOM: Izbrisano 2,5 biliona dolara, uzdrmane globalne berze

U PETAK je talas rasprodaje, podstaknut sektorom tehnologije, zahvatio globalna tržišta, uzrokujući pad vrednosti akcija u Aziji i Evropi.

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Ovaj trend je posledica zabrinutosti da bi Kongres, pod kontrolom Demokratske stranke, mogao da uspori investicioni bum u oblasti veštačke inteligencije (AI).

Indeksi u Aziji, u kojima dominiraju tehnološke kompanije, pretrpeli su u petak posebno snažan udar, nakon velikog pada na Volstritu koji je "izbrisao" oko 2,5 biliona dolara tržišne vrednosti.

Južnokorejski indeks "KOSPI" i japanski "Nikkei 225" zabeležili su pad od 6%, dok je glavni tajvanski indeks "Taiex" završio dan sa padom od 4,5%.

Ova kretanja odražavaju povlačenje investitora iz nekih od najpopularnijih investicionih prilika ove godine.

Azijske tehnološke kompanije, koje imaju ključnu ulogu u globalnom lancu snabdevanja elektronikom, do sada su imale veliku korist od ogromne, nezasićene potražnje za komponentama, poput poluprovodničkih čipova, neophodnim za izgradnju velikih centara podataka za veštačku inteligenciju.

I evropska tržišta su bila u crvenom.

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Referentni indeks za ovaj region, "Stoxx 600", zabeležio je pad od 1,1% ubrzo posle 5 časova ujutru po istočnom vremenu (ET), dok su francuski "CAC 40" i nemački "DAX" beležili padove od 1,4%, odnosno 1,3%.

Akcije holandske kompanije "ASML", proizvođača opreme za izradu čipova i najveće evropske kompanije povezane sa industrijom veštačke inteligencije, u četvrtak su pale za 6,6%.

Ipak, do petka ujutru taj gubitak je uglavnom nadoknađen, pa su akcije porasle za skoro 6%.

Fjučersi na američke akcije kretali su se u različitim smerovima tokom ranog trgovanja u petak: indeks "Dow" je pao za 0,8%, dok su "S&P 500" i tehnološki orijentisan "Nasdaq" zabeležili rast od 0,3%, odnosno 1,4%.

Tržišta se često blago oporavljaju nakon talasa rasprodaje, jer pojedini investitori tada kupuju akcije po nižim cenama.

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Neke od američkih akcija koje su pretrpele najveći pad počele su da se oporavljaju u predtrgovanju, tako su akcije kompanija "Nvidia" i "SpaceX" porasle za oko 4%, nakon što su u četvrtak pale za više od 9%.

Američki tehnološki giganti, kao što su: "Meta", "Amazon" i "Google", postali su poznati kao "hiperskejleri" zbog ogromnih ulaganja u nove centre podataka koji služe kao infrastruktura za veštačku inteligenciju.

Prema proceni studije koju je sprovela Poslovna škola Univerziteta Kolumbija, ulaganja u infrastrukturu povezanu sa veštačkom inteligencijom bila su zaslužna za gotovo celokupan zabeleženi rast BDP-a SAD do kraja prošle godine.

Međutim, otpor javnosti prema uticaju novih centara podataka na životnu sredinu i lokalne zajednice učinio je pitanje ulaganja u veštačku inteligenciju jednom od ključnih tema na američkim međuizborima.

Demokrate su preuzele kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom, a takođe su osvojile i nekoliko drugih, neizvesnih mesta na državnom nivou.

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Ta ubedljiva pobeda podstakla je zabrinutost da bi demokratski predstavnici sada mogli da blokiraju ili uspore ulaganja u novu infrastrukturu za veštačku inteligenciju, čime bi ugrozili jedan od ključnih pokretača ekonomskog rasta, kako za SAD, tako i za Aziju.

Nedavna nestabilnost nadovezuje se na godinu obeleženu oštrim oscilacijama na azijskim tržištima, posebno na indeksu "Kospi", dok su investitori preispitivali održivost buma veštačke inteligencije, kao i konačnu isplativost tako velikih ulaganja.

Džung In Jun, osnivač i izvršni direktor kompanije "Fibonacci Asset Management Global", izjavio je da je do rasprodaje u petak verovatno došlo jer su investitori ponovo procenjivali svoja očekivanja u vezi sa ulaganjima u veštačku inteligenciju i politikom u toj oblasti.

Ipak, on smatra da će potražnja za računarskom snagom nastaviti da raste, kao i potreba za memorijskim čipovima, poput onih koje proizvode "Samsung Electronics" i "SK Hynix" – dve najveće južnokorejske kompanije čijim se akcijama trguje na berzi.

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- Južnokorejsko tržište, u kojem dominira tehnološki sektor, posebno je osetljivo na promene raspoloženja, pa bismo mogli videti još oscilacija pre nego što se poverenje stabilizuje - rekao je on.

Zvaničnici vlada Južne Koreje i Japana u petak su ukazali na nedavnu nestabilnost na berzama u svojim zemljama.

- Svesna sam da cene akcija, posebno u sektorima veštačke inteligencije i čipova, naglo padaju - izjavila je japanska premijerka Sanae Takaiči, dodajući da vlada pomno prati dešavanja na tržištu.

Južnokorejski ministar finansija i ekonomije Li Hjong-il, takođe je u petak održao sastanak posvećen uticaju američkih izbora na sredini mandata na ekonomiju te zemlje.

Prema navodima ministarstva, zvaničnici su ocenili da se uticaj na globalna tržišta "ne može isključiti", te da će proaktivno osmisliti mere kako bi sprečili preterane reakcije na korejskom tržištu akcija.

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Akcije tehnoloških kompanija širom sveta ove godine su osetljive na nagle promene raspoloženja, budući da su i individualni i institucionalni investitori reagovali na nove podatke ili događaje u oblasti veštačke inteligencije.

- Ako se fokusiramo isključivo na akcije povezane sa veštačkom inteligencijom, rekao bih da je ranije ove godine vladala preterana euforija - izjavio je Teodor Šo, partner u kompaniji za upravljanje imovinom "Yiyi Capital" iz Hongkonga.

- Smatram da se tržište jednostavno vraća u normalne okvire - istakao je on.

Šo napominje da je, paralelno sa rastom uzbuđenja oko veštačke inteligencije, korelacija između azijskih tehnoloških akcija i njihovih pandana u SAD postala izraženija nego ikada ranije.

Pad na američkom tržištu u četvrtak predvodio je indeks "Nasdak", u kojem dominiraju tehnološke kompanije, koji je potonuo za 5,5%.

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Bio je to najgori dan za ovaj indeks još od aprila 2025. godine, kada je predsednik Donald Tramp najavio uvođenje sveobuhvatnih carina za gotovo sve glavne trgovinske partnere SAD.

Ipak, Šo ističe da pojedini učesnici na tržištu možda računaju na to da bi Kongres, u kojem dominiraju demokrate, mogao da uspori tempo povećanja kamatnih stopa.

Time bi se smanjili troškovi zaduživanja, što bi moglo da podstakne rast vrednosti akcija, kako u tehnološkom, tako i u drugim sektorima.

Dok trgovci iščekuju da pobednici na američkim međuizborima preuzmu dužnosti početkom naredne godine, analitičari navode da će globalna tržišta verovatno ostati osetljiva na promene u tehnološkoj i monetarnoj politici.

- Ono što tržišta zaista ne vole jeste neizvesnost. U suštini, ona poručuju: nismo sigurni šta će se dogoditi u januaru - rekao je Endru Salivan, autor biltena "Asian Market Sense" koji se bavi azijskim tržištima akcija.

- Dakle, hajde da se malo povučemo. Hajde da pretvorimo deo sredstava u gotovinu, koju ćemo moći da iskoristimo kada se, da tako kažemo, slegne prašina - zaključio je Salivan.

(CNN)

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