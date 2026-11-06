SMEŠTAJ U DOMU ZA STARE U HRVATSKOJ KOŠTA PAPRENO: Za mesto se čeka i do 10 godina

PITANjE koje muči svakog penzionera u Hrvatskoj jeste kako će živeti od svoje penzije i da li će moći sebi da priušti život u domu za stara i nemoćna lica.

Foto: N. Skenderija

Naime, gotovo svaki četvrti stanovnik u Hrvatskoj stariji je od 65 godina, mnogi čekaju na smeštaj u domovima, ali zbog niskih penzija većina jedva pokriva cene smeštaja. U zavisnosti od županije, na mesto u domu čeka se od minimalno tri, pa čak i do više od deset godina.

Gospođa Marija svoju penziju je zaradila radeći u Nemačkoj, pa može sebi da priušti privatni dom za stare sa pogledom na more. Nakon što je obišla više privatnih ustanova, odlučila se za najskuplju.

- Ja imam inostranu penziju i sa njom mogu da plaćam ovaj dom, ali tamo gde sam bila, gde sam zaradila penziju, tamo ne bih mogla da plaćam ovakav smeštaj - kaže za HRT Marija Vine, korisnica privatnog doma.

Cene u ovom domu previsoke su za većinu penzionera jer prosečna penzija iznosi tek oko 750 evra. Direktorka privatnog doma Karolina Kudelić objašnjava da cena zavisi od više faktora.

Smeštaj u domu za stare košta od 490 do skoro 4.000 evra: Za mesto se čeka i do 10 godina

Pitanje koje muči svakog penzionera u Hrvatskoj jeste kako će živeti od svoje penzije i da li će moći sebi da priušti život u domu za stara i nemoćna lica. Naime, gotovo svaki četvrti stanovnik u Hrvatskoj stariji je od 65 godina, mnogi čekaju na smeštaj u domovima, ali zbog niskih penzija većina jedva pokriva cene smeštaja. U zavisnosti od županije, na mesto u domu čeka se od minimalno tri, pa čak i do više od deset godina.

Gospođa Marija svoju penziju je zaradila radeći u Nemačkoj, pa može sebi da priušti privatni dom za stare sa pogledom na more. Nakon što je obišla više privatnih ustanova, odlučila se za najskuplju.

- Ja imam inostranu penziju i sa njom mogu da plaćam ovaj dom, ali tamo gde sam bila, gde sam zaradila penziju, tamo ne bih mogla da plaćam ovakav smeštaj - kaže za HRT Marija Vine, korisnica privatnog doma.

Cene u ovom domu previsoke su za većinu penzionera jer prosečna penzija iznosi tek oko 750 evra. Direktorka privatnog doma Karolina Kudelić objašnjava da cena zavisi od više faktora.

Koliko košta starački dom u Srbiji? Šta ulazi u cenu, a šta porodice dodatno plaćaju

- Od nekih 1.820 evra pa do skoro 4.000 evra, sve zavisi od toga šta osoba traži od usluga, da li je to dugotrajni ili privremeni smeštaj. Takođe, zavisi i od toga da li je osoba pokretna, teže pokretna ili nepokretna.

Za mesto u državnom domu čeka se i do sedam godina

Sa druge strane, u domu Kantrida, koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije, smeštaj se plaća od 490 do 750 evra. Mnogima je i to previše, pa im u pokrivanju troškova pomažu porodice. Malo je onih poput gospodina Franje Matijevića koji uspevaju da sve troškove podmire sami.

- Dom plaćam od svoje penzije, penzija mi je 1.450 evra, tako da mogu da platim dom i još pomognem mojima onoliko koliko mogu - ističe Franjo, korisnik Doma Kantrida u Rijeci.

Veliki problem predstavljaju i liste čekanja.

- Za stacionarni smeštaj, uglavnom u dvokrevetnim sobama, čeka se nešto kraće, tri do četiri godine. Međutim, ako se insistira na jednokrevetnoj sobi sa tušem i toaletom, onda to može da potraje i do sedam godina - rekla je Melita Raukar, direktorka Doma Kantrida.

Najavljena izgradnja pet novih objekata

Dobra vest je da bi situacija sa kapacitetima uskoro mogla da se poboljša. Naime, privodi se kraju izgradnja domova u Delnicama i Kostreni, a uskoro počinje gradnja još nekoliko objekata. Reč je o pet novih domova kroz koje će se obezbediti dodatnih 500 do 550, a možda i više mesta.

Jedan od tih pet objekata imaće gotovo 200 novih mesta i nalaziće se u Voloskom, navela je načelnica Upravnog odeljenja za socijalnu politiku Primorsko-goranske županije Mirela Smovjer. Pored toga, gradiće se domovi na Cresu i u Gerovu, a razmatra se i proširenje kapaciteta doma na Kantridi, što bi sve zajedno trebalo da skrati liste čekanja i obezbedi kvalitetniju negu korisnicima.

(Direktno)