NOVI UDARI NA FRONTU: Ukrajina saopštila da su pogođeni važni vojni ciljevi u Zaporoškoj oblasti

UKRAJINSKE snage pogodile su dva skladišta municije ruske vojske na teritoriji Zaporoške oblasti, tokom napada izvedenih 5. novembra i u noći između 5. i 6. novembra, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

U saopštenju se navodi da su uništena skladišta u blizini Melitopolja i mesta Hliborobne.

- Uništavanje skladišta municije smanjuje vatrene kapacitete ruske vojske i otežava snabdevanje njenih jedinica - ocenjuje se u saopštenju, prenosi Suspilne.

🇷🇺 Russian Strikes Hit Zaporozhye Bridges Russian forces launched a series of powerful strikes on key transport infrastructure in Zaporozhye. The primary targets were bridges and overpasses used by the AFU to transfer reserves, equipment, and ammunition. The operation involved Banderol loitering munitions and Dan-T cruise missiles. Visuals from enemy-side monitoring channels confirm heavy explosions and large columns of smoke rising from impact sites. Reports indicate serious hits, effectively disrupting logistical arteries for Ukrainian groupings in the area. Details regarding specific casualties are still being clarified. Slavyangrad — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) November 6, 2026

Ukrajinske snage su ranije izvele i napad na kontingent ruskih vojnika na privremeno okupiranoj teritoriji Zaporoške oblasti, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu