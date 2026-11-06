Svet

NOVI UDARI NA FRONTU: Ukrajina saopštila da su pogođeni važni vojni ciljevi u Zaporoškoj oblasti

Ivana Manić

06. 11. 2026. u 12:36

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UKRAJINSKE snage pogodile su dva skladišta municije ruske vojske na teritoriji Zaporoške oblasti, tokom napada izvedenih 5. novembra i u noći između 5. i 6. novembra, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

НОВИ УДАРИ НА ФРОНТУ: Украјина саопштила да су погођени важни војни циљеви у Запорошкој области

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

U saopštenju se navodi da su uništena skladišta u blizini Melitopolja i mesta Hliborobne.

- Uništavanje skladišta municije smanjuje vatrene kapacitete ruske vojske i otežava snabdevanje njenih jedinica - ocenjuje se u saopštenju, prenosi Suspilne.

Ukrajinske snage su ranije izvele i napad na kontingent ruskih vojnika na privremeno okupiranoj teritoriji Zaporoške oblasti, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske.

(Tanjug)

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