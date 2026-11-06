RUSKA RAFINERIJA NAFTE U PLAMENU: Ukrajina tokom noći napala dronovima i izazvala brojne požare

RUSKA rafinerija nafte je zapaljena nakon što je ukrajinski napad dronom izazvao požare i eksplozije širom južne Rusije tokom noći 6. novembra, javili su monitori.

Foto: /X/ @Gerashchenko_en

Požar je izbio u rafineriji nafte Afipski u južnom regionu Krasnodarskog kraja, prema izveštaju ukrajinskog kanala Exilenova Plus.

Još jedan talas napada je ciljao lokaciju u ranim jutarnjim satima, a dodatne eksplozije su prijavljene izvan grada Krasnodara, navodi se u izveštaju.

Eksplozije i požari su takođe prijavljeni u obližnjoj Republici Adigeja, prema podacima sajta Exilenova Plus.

Lokalne vlasti nisu komentarisale napad u vreme pisanja ovog teksta, a detalje nije mogao odmah da potvrdi Kijev Independent.

Rafineriju nafte Afipski, jednu od najvećih u regionu, EU je sankcionisala u aprilu zbog njene uloge u ruskom ratu protiv Ukrajine.

The fire season in russia is showing no signs of slowing down. 🔥 Afipsky Oil Refinery is burning today. That's six refineries struck in just seven days. https://t.co/fAdUpOsrkg — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 6, 2026

Ukrajina redovno napada vojne ciljeve duboko u Rusiji i okupiranim teritorijama u nastojanju da umanji sposobnost Moskve da nastavi da vodi rat.

Preko noći 5. novembra, rafinerija nafte u Rjazanju je navodno bila meta napada dronom, a video snimci kruže društvenim mrežama na kojima se navodno vide eksplozije i veliki požar u blizini postrojenja, prema Telegram kanalima za praćenje.

Dron je takođe pogodio logistički centar u vlasništvu ruskog giganta onlajn trgovine Ozon u južnoj ruskoj Republici Adigeja tokom noći 4. novembra, navodi se u saopštenju kompanije za javnost.

The Afipsky oil refinery is ablaze. Sirens included 🔥🔥🔥🚨 https://t.co/xgvkNbCwFc — Aurora Unsilenced (@iamStillAurora) November 6, 2026

- Naš logistički centar u Republici Adigeja napadnut je dronom. Odmah smo evakuisali sve zaposlene i do sada niko nije povređen. Izbio je požar, a hitne službe su trenutno na licu mesta - napisala je kompanija.

Ozon i njegov konkurent Vajldberis bili su meta ukrajinskih snaga poslednjih meseci. Njih dvoje su glavni deo ruske ekonomije, a njihovi širi ekosistemi čine oko 8,5% ruskog BDP-a.

(Kijev independent)