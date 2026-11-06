NOVI DETALJI UHAPŠENOG PREDATORA: Ponižavajući pretres uz skidanje do gole kože, posrnulom komičaru ponuđena Biblija (FOTO/VIDEO)

RASEL Brend (51) kojem u ponedeljak treba da bude izrečena kazna, bio je pod danonoćnim nadzorom čuvara nakon što je proglašen krivim.

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Ovaj posrnuli komičar i televizijska zvezda morao je da preda svoju odeću na prijemu, nakon čega je usledio detaljan pregled tela (skidanje do gole kože) i skeniranje.

Zatim je odveden u prijemno odeljenje, gde mu je uručen "paket za prvu noć", koji sadrži pribor za ličnu higijenu, uključujući četkicu i pastu za zube, kao i paket sa hranom, u kojem su se nalazile: žitarice, čaj, mleko i šećer.

Paketi takođe sadrže poslastice, uključujući bombone, štapiće sa sokom i keks.

Brendu su takođe uručeni jedna rolna toalet-papira i dva para sivih donjih delova trenerke, deo zatvorske opreme, kao i: majice, duksevi i donji veš.

Dozvoljen mu je jedan telefonski poziv u trajanju od tri minuta, Najverovatnije supruzi Lori (39), koja mu je pružala podršku tokom suđenja pred Krunskim sudom u Sautuarku.

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Međutim, to će mu biti jedini poziv tokom narednih nedelju dana, budući da svi telefonski brojevi moraju biti odobreni i povezani sa određenim PIN-kodom.

Brend, za koga se pretpostavlja da je prebačen u londonski zatvor Vandsvort ili Belmarš, bio je pod stalnim nadzorom, uz zabranu kontakta sa ostalim zatvorenicima.

Prvi obrok, koji je dobio prilikom prijema, bio je "nejestiv", reč je o hrani pripremljenoj u mikrotalasnoj pećnici.

Osoblje je obavilo razgovor sa njim prve večeri, tokom kojeg su ga pitali o njegovom mentalnom stanju i proverili da li predstavlja opasnost po samog sebe.

Nove zatvorenike takođe pitaju o njihovim verskim uverenjima, a Brendu je ponuđena Biblija, takođe mu je ponuđen uređaj za vaping.

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Brend, koji je živeo u vili u Holivud Hilsu u Kaliforniji u trenutku kada su se prvi put pojavile optužbe protiv njega, danas će proći procenu koju će obaviti medicinska sestra i stručnjak za dobrobit pojedinaca.

- Prva noć u zatvoru za svakoga je zaista zastrašujuća, a Brend je bio prestravljen. To će za njega biti ogroman šok i biće pod stalnim nadzorom, 24 sata dnevno. Svi zatvorenici moraju da se skinu u prijemnom odeljenju, što je ponižavajuće i predstavlja pravi trenutak suočavanja sa stvarnošću. Nosiće zatvorsku odeću i dobiće paket za prvu noć, što je potpuno drugačije od onoga na šta je navikao. Sva njegova drskost će nestati dok bude postajao svestan svog novog okruženja - istakao je jedan od izvora.

- Ipak, biće relativno bezbedan. Čuvari će ga nadzirati 24 sata dnevno, a u početku će biti smešten u ćeliju odvojeno od ostalih zatvorenika. Brand će boraviti u Londonu sve do izricanja presude, pa čak i nakon toga, ali će zatim verovatno biti premešten u ustanovu specijalizovanu za prestupnike koji su počinili seksualne delikte, gde će biti bezbedniji - zaključio je on.

Podsetimo se, Rasel Brend, proglašen je krivim za silovanje i seksualne napade na niz žrtava, u okviru izopačene kampanje s ciljem da stupi u seksualne odnose sa 5.000 žena.

Ovom pedesetjednogodišnjaku preti višegodišnja zatvorska kazna, nakon što je na sudu izneto da je postao "beskrupulozan, proračunat i manipulativan" predator, nastojeći da zadovolji svoj "nezasiti" seksualni apetit.

Brend je između 1999. i 2009. godine vrebao žene, koristeći svoju rastuću slavu stečenu vođenjem emisije "Big Brother's Big Mouth" i ulogama u holivudskim filmovima, kako bi na različitim lokacijama birao svoje žrtve.

- Brand je koristio svoj uticaj, status i slavu kako bi iskorišćavao žene i počinio seksualne prestupe nad njima. Kako je njegova popularnost rasla, tako je rastao i njegov osećaj da mu je sve dozvoljeno. Nadam se da će ova presuda poslati jasnu poruku da niko nije iznad zakona, bez obzira na to koliko je neko slavan ili moćan - izjavio je Glavni detektiv, Endi Farfi iz Metropoliten policije.

Pred Krunskim sudom u Sautvorku, porota nakon osam i po sati većanja proglasila Brenda krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napad.

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Brend je optužen za silovanje još dve žene i sada bi se mogao suočiti sa novim krivičnim prijavama, što je otkriveno nakon izricanja presuda.

- Rasel Brend se ponašao kao predator i koristio je svoj status slavne ličnosti za izvršenje seksualnih zločina - izjavio je Viši tužilac, Dejvid Roberts, takođe je i dodao:

- Bio je manipulator sa nezasitom željom da dobije ono što želi, bez obzira na to da li je dobio pristanak ili ne. Kako mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, koristio je prilike da napadne žene u svom okruženju.

Na snimku iz 2023. godine, na kojem se vidi kako ga policija ispituje, Brand govori službenicima da je vodio "veoma promiskuitetan život", ali tvrdi da su optužbe proistekle iz "klevetničkog i izmišljenog dokumentarnog filma".

Mogućnost podizanja novih optužbi pomenuta je tokom sudskih ročišta u martu i maju, kada je pravni tim Brenda tražio uveravanja da nove optužbe neće biti podnete neposredno pred početak suđenja.

Brend, koji je svojoj supruzi Lori Galačer rekao "Volim te" nakon što je ušao u optuženičku klupu, nije pokazao nikakve emocije dok je porota izricala presude, na kraju suđenja koje je trajalo gotovo četiri nedelje.

Brenda sada, prilikom izricanja presude, očekuje dugotrajna zatvorska kazna.

Određen mu je pritvor, a izricanje kazne zakazano je za ponedeljak.

(The Sun)

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