ZLOSTAVLJALI MIGRANTE: Hapšenje pripadnika kriminalne grupe u Seuti
SLUŽBENICI Nacionalne policije u Seuti uhapsili su tri osobe osumnjičene da su kao članovi kriminalne grupe omogućavali ilegalnim migrantima ulazak na teritoru Španije. Tokom racije, policajci su pronašli deset migranata, od kojih četvoro maloletnika, koji su živeli u prenaseljenim uslovima u kući u naselju Bario del Prinsipe.
Kao deo policijske operacije uspostavljene u autonomnom gradu Seuti, službenici su saznali za situaciju dvojice braće i sestara, muškarca i žene, koji su ušli u Španiju 30. jula i boravili su u kući u naselju Bario del Prinsipe u zamenu za novac, zajedno sa drugim nedokumentovanim imigrantima.
- Nakon njihovog saslušanja, istražitelji su saznali za posebno ozbiljne događaje - navodi se u saopštenju španske Nacionalne policije. - Žena je prijavila da je žrtva seksualnog napada počinjenog pod uticajem narkotika, dok je njen brat prijavio da je protiv svoje volje zadržan u kući i da je izložen stalnim pretnjama.
Kao rezultat istrage, izvršena je racija i pretres u ranim jutarnjim satima 4. novembra, u zgradi, koja se nalazi u naselju Prinsipe Alfonso u Seuti. Tokom operacije, policajci su uhapsili navodnog vođu kriminalne grupe, koji je optužen za pripadnost kriminalnoj organizaciji, olakšavanje ilegalne imigracije, nezakonito pritvaranje, pretnje, prinudu i seksualni napad. Takođe, uhapšena su još dva člana organizacije kao navodni počinioci pripadnosti kriminalnoj organizaciji, nezakonitog pritvaranja i prinude, zbog nametanja discipline unutar objekta putem nasilja i prinudnih sredstava.
Tokom pretresa, policajci su zaplenili razne predmete koji bi mogli biti relevantni dokazi. Među zaplenjenim predmetima bili su velika drvena palica i staklena posuda sa ostacima tableta leka sa sedativnim dejstvom.
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