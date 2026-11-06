Svet

AMERIKA OKREĆE LEĐA IZRAELU? Tramp najavio ukidanje milijardi, oglasio se Netanjahuov kabinet

D.D.

06. 11. 2026. u 12:38

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KABINET izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nije demantovao najavu američkog predsednika Donalda Trampa da će SAD do kraja 2026. godine obustaviti vojnu pomoć Izraelu, već je u prvom saopštenju povodom te izjave istakao da dve zemlje prelaze sa odnosa zasnovanog na pomoći na partnerstvo i međusobne investicije.

АМЕРИКА ОКРЕЋЕ ЛЕЂА ИЗРАЕЛУ? Трамп најавио укидање милијарди, огласио се Нетанјахуов кабинет

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Kako je preneo Tajms of Izrael, Tramp je u utorak, na dan međuizbora u SAD, kazao da će Vašington prestati da pruža Izraelu oko četiri milijarde dolara godišnje vojne pomoći do kraja ove godine, što je, prema navodima izvora, iznenadilo izraelske bezbednosne i finansijske zvaničnike.

Desetogodišnji memorandum o razumevanju između dve zemlje, kojim je predviđena američka vojna pomoć Izraelu od 3,8 milijardi dolara godišnje, važi do kraja septembra 2028. godine. Netanjahu je ranije govorio o postepenom okončanju američke vojne pomoći tokom naredne decenije, a ne o njenom naglom ukidanju.

- Američka vojna pomoć Izraelu oduvek je bila sporazum između dve zemlje. Izrael ju je koristio i za samoodbranu i za suočavanje sa neprijateljima koji prete Americi i Zapadu - navedeno je u saopštenju Netanjahuovog kabineta objavljenom na društvenoj mreži Iks.

U saopštenju je dodao da Izrael danas ima snažnu i stabilnu ekonomiju i da prelazak sa pomoći na partnerstvo pokazuje snagu i razvijenost odnosa dve zemlje, kao i njegovu sposobnost da se prilagođava i ostane stabilan tokom vremena.

Uz objavu je priložen i snimak intervjua portparola Netanjahuovog kabineta Dorona Spilmana za Foks njuz, u kojem je rekao da je premijer sarađivao sa Trampom kako bi se napravio prelaz sa vojne pomoći na partnerstvo i međusobne investicije. 

(Tanjug)

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