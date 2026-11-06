AMERIKA OKREĆE LEĐA IZRAELU? Tramp najavio ukidanje milijardi, oglasio se Netanjahuov kabinet
KABINET izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nije demantovao najavu američkog predsednika Donalda Trampa da će SAD do kraja 2026. godine obustaviti vojnu pomoć Izraelu, već je u prvom saopštenju povodom te izjave istakao da dve zemlje prelaze sa odnosa zasnovanog na pomoći na partnerstvo i međusobne investicije.
Kako je preneo Tajms of Izrael, Tramp je u utorak, na dan međuizbora u SAD, kazao da će Vašington prestati da pruža Izraelu oko četiri milijarde dolara godišnje vojne pomoći do kraja ove godine, što je, prema navodima izvora, iznenadilo izraelske bezbednosne i finansijske zvaničnike.
Desetogodišnji memorandum o razumevanju između dve zemlje, kojim je predviđena američka vojna pomoć Izraelu od 3,8 milijardi dolara godišnje, važi do kraja septembra 2028. godine. Netanjahu je ranije govorio o postepenom okončanju američke vojne pomoći tokom naredne decenije, a ne o njenom naglom ukidanju.
- Američka vojna pomoć Izraelu oduvek je bila sporazum između dve zemlje. Izrael ju je koristio i za samoodbranu i za suočavanje sa neprijateljima koji prete Americi i Zapadu - navedeno je u saopštenju Netanjahuovog kabineta objavljenom na društvenoj mreži Iks.
U saopštenju je dodao da Izrael danas ima snažnu i stabilnu ekonomiju i da prelazak sa pomoći na partnerstvo pokazuje snagu i razvijenost odnosa dve zemlje, kao i njegovu sposobnost da se prilagođava i ostane stabilan tokom vremena.
Uz objavu je priložen i snimak intervjua portparola Netanjahuovog kabineta Dorona Spilmana za Foks njuz, u kojem je rekao da je premijer sarađivao sa Trampom kako bi se napravio prelaz sa vojne pomoći na partnerstvo i međusobne investicije.
(Tanjug)
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