Svet

DELILI DEČJU PORNOGRAFIJU: Na tlu Španije i Južne Amerike uhapšeno 17 pedofila

Nataša Bijelić

06. 11. 2026. u 12:36

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ZAJEDNIČKOM akcijom policija 15 zemalja uhapšeno je 17 osoba osumnjičenih za dečiju pornografiju. Kako je saopšteno, četvoro je uhapšeno u Brazilu, po troje u Španiji i Peruu, po dvoje u Argentini i Kolumbiji i po jedan u Boliviji, Gvatemali i Dominikanskoj Republici.

ДЕЛИЛИ ДЕЧЈУ ПОРНОГРАФИЈУ: На тлу Шпаније и Јужне Америке ухапшено 17 педофила

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

Istragu je koordinirao je AMERIPOL (međunarodna organizacija za policijsku saradnju na prostoru Severne i Južne Amerike i Kariba). Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela seksualnog napada na maloletnike mlađe od 16 godina, proizvodnja, posedovanje i distribucija materijala o seksualnom zlostavljanju dece, egzibicionizam, dečja prostitucija i doterivanja dece, počinjenih kako unutar porodica žrtava, tako i putem digitalnih platformi.

- Jedan od uhapšenih je koristio maloletne žrtve iz svog porodičnog kruga za kreiranje seksualno eksplicitnih fotografija i video zapisa. Kao rezultat izvršenih pretresa, policajci su zaplenili 19 mobilnih telefona, četiri računara, četiri hard diska i USB diskove - saopštila je španska Nacionalna policija.

Istraga je počela u julu 2024. godine, kada su vlasti saznale da jedna osoba sa prebivalištem u Saragosi distribuira audio-vizuelni sadržaj vezan za seksualno zlostavljanje ranjivih osoba, posebno onih određenog uzrasta, putem aplikacije za onlajn komunikaciju.

- Nakon ovih informacija, policajci su izvršili nalog za pretres njegovog stana, zaplenivši razne elektronske uređaje i još jedan nalog u Toledu za osobom za koju se tvrdi da je umešana u distribuciju - navodi se u saopštenju. - Analiza ovih uređaja otkrila je da je navodni počinilac koristio maloletne žrtve iz svog porodičnog kruga za snimanje video snimaka, koji su potom distribuirani putem digitalnih platformi. Drugi osumnjičeni je navodno nudio novac u zamenu za seksualne odnose sa maloletnikom iz porodičnog kruga prvoosumnjičenog.

Istraga je dovela do otkrića korisnika, koji se nalaze u različitim zemljama, a koji su umešani u razmenu i distribuciju pornografskog materijala koristeći maloletnike i potom profitirajući od tog sadržaja.

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