Svet

ŠKOLSKI AUTOBUS SLETEO SA PUTA, ZAKUCAO SE U DRVO U JARKU: Teška nesreća kod Lenta, ima žrtava

Д.К.

06. 11. 2026. u 10:22

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U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, ima nekoliko žrtava, saopštila je prefektura te oblasti.

ШКОЛСКИ АУТОБУС СЛЕТЕО СА ПУТА, ЗАКУЦАО СЕ У ДРВО У ЈАРКУ: Тешка несрећа код Лента, има жртава

Foto: Printskrin/Jutjub/ Code3Paris

Prema navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je evidentirano više desetina povređenih u nesreći. Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.

I francuski ministar prosvete Eduar Gefre potvrdio je da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je bilo "više žrtava".

(Tanjug)

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