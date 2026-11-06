ŠKOLSKI AUTOBUS SLETEO SA PUTA, ZAKUCAO SE U DRVO U JARKU: Teška nesreća kod Lenta, ima žrtava

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, ima nekoliko žrtava, saopštila je prefektura te oblasti.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Code3Paris

Prema navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.

🔴🇫🇷 FLASH INFO - Un car de transport interurbain a quitté la route et percuté un arbre à Lent, dans l’Ain, ce vendredi matin. Plusieurs personnes sont blessées, dont deux en arrêt cardio-vasculaire selon le maire. Le préfet s’est rendu sur place et un dispositif de gestion de crise a été activé. — Media Express (@media_express_e) November 6, 2026

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je evidentirano više desetina povređenih u nesreći. Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.

Several casualties reported in bus crash in France https://t.co/lVwquaRNjn Several people have been injured after a school bus crashed near the commune of Lent in France's eastern prefecture of Ain on Friday, according to the prefecture's authorities."I cannot begin without ... BAHA — Börsenberichte (@BoersenDE) November 6, 2026

I francuski ministar prosvete Eduar Gefre potvrdio je da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je bilo "više žrtava".

(Tanjug)

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