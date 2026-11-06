ŠKOLSKI AUTOBUS SLETEO SA PUTA, ZAKUCAO SE U DRVO U JARKU: Teška nesreća kod Lenta, ima žrtava
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, ima nekoliko žrtava, saopštila je prefektura te oblasti.
Prema navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.
Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je evidentirano više desetina povređenih u nesreći. Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.
I francuski ministar prosvete Eduar Gefre potvrdio je da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je bilo "više žrtava".
(Tanjug)
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