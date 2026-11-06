UHAPŠENI EVROPLJANI ZA KRIJUMČARENJE U PERUU: Ovo su im pronašli na aerodromu, vrednost čak 1,5 miliona evra (VIDEO)
VIŠE od 3.000 tarantula zaplenjeno je na aerodromu u Limi, glavnom gradu Perua, tokom pokušaja njihovog krijumčarenja u Nemačku, saopštile su peruanske vlasti.
Pauci su bili sakriveni u prljavim čarapama raspoređenim u tri kofera koje su nosila dva nemačka državljanina i jedan poljski državljanin, saopštila je peruanska Nacionalna služba za šume i divlje životinje (SERFOR).
Krijumčarenje je otkriveno tokom rutinske carinske inspekcije na Međunarodnom aerodromu Horhe Čavez, nakon što su službenici primetili neobično kretanje u prtljagu.
- Primetili smo da se neki od njih kreću. Bilo je i malih i velikih - rekla je Kora Suarez, tehničarka za nadzor divljih životinja u SERFOR-u.
Ilegalna trgovina divljim životinjama je izuzetno profitabilna
Prema njenim rečima, jedna tarantula u Evropi može se prodati za oko 500 evra, što znači da bi vrednost zaplenjenih pauka na ilegalnom tržištu mogla dostići čak 1,5 miliona evra.
Pronađene tarantule su poticale iz različitih delova Perua i bile su u različitim fazama razvoja, od jaja i tek izleglih mladunaca do odraslih jedinki.
Trojicu Evropljana osumnjičenih za šverc uhapsila je policija specijalizovana za ekološke zločine. SERFOR je najavio da će protiv njih biti pokrenut krivični postupak.
Nelegalna trgovina divljim životinjama je izuzetno unosna kriminalna aktivnost koja godišnje generiše oko 20 milijardi dolara prihoda širom sveta, prema podacima Interpola. To je jedan od glavnih uzroka gubitka biodiverziteta na planeti.
(Index hr)
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