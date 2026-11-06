Svet

PREVRNUO SE KAMION SA AZOTNOM KISELINOM: Vlasti izdale upozorenje na ekstremnu opasnost, zatvorene škole i vrtići u Krefeldu

Д.К.

06. 11. 2026. u 10:07

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KAMION koji je prevozio azotnu kiselinu prevrnuo se tokom noći na auto-putu A57 kod grada Krefelda na zapadu Nemačke, pri čemu je došlo do curenja opasne materije, zbog čega su vlasti izdale upozorenje na ekstremnu opasnost, a pojedine škole i vrtići zatvoreni su tokom celog dana.

ПРЕВРНУО СЕ КАМИОН СА АЗОТНОМ КИСЕЛИНОМ: Власти издале упозорење на екстремну опасност, затворене школе и вртићи у Крефелду

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Vozač kamiona povređen je u nesreći i prevezen u bolnicu, saopštio je portparol vatrogasne službe, prenosi Špigel.

Nadležne službe upozorile su stanovništvo na ozbiljne zdravstvene rizike zbog isticanja azotne kiseline, koja ima izrazito korozivna svojstva.

Putem sistema za hitno upozoravanje Nina građanima je upućeno upozorenje najvišeg stepena opasnosti, uz savet da se odmah sklone u zatvorene prostorije, zatvore prozore i vrata i isključe ventilacione i klima-uređaje. Zbog incidenta je delimično obustavljen i železnički saobraćaj u tom delu pokrajine Severna Rajna-Vestfalija.

U intervenciji učestvuje oko 150 pripadnika vatrogasnih službi, koji rade na zaustavljanju curenja i pretakanju kiseline iz kamiona. Angažovane su i specijalizovane jedinice za intervencije u slučaju opasnih materija.

Područje oko mesta nesreće obezbeđeno je u krugu od jednog kilometra. Azotna kiselina jedna je od važnih industrijskih hemikalija i koristi se, između ostalog, u proizvodnji veštačkih đubriva i eksploziva.

U slučaju nekontrolisanog oslobađanja može da predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi.

(Tanjug)

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