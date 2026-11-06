NAJTRAŽENIJI ZANAT U SRBIJI, A VLASNICI OČAJNIČKI TRAŽE RADNIKE: Plata odlična, nedostaje kadar

FRIZERSKA industrija u Srbiji poslednjih godina prolazi kroz značajne promene.

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Broj salona se povećava, cene usluga rastu, a vlasnici sve češće nailaze na problem pronalaženja iskusnih i kvalitetnih radnika.

Iako interesovanje građana za frizerske usluge ne opada, tržište se suočava sa nedostatkom stručnog kadra, zbog čega dobri frizeri postaju sve traženiji.

Istovremeno, frizerski posao postaje sve zahtevniji.

Od zaposlenih se očekuje poznavanje savremenih tehnika šišanja, farbanja i nege kose, ali i stalno usavršavanje. Podaci o poslovanju pokazuju da ova delatnost ima prostora za razvoj, ali i da rast broja salona ne prati uvek dostupnost stručnih radnika.

Da li su frizerske usluge u Srbiji poskupele?

Frizerske usluge u Srbiji poskupele su poslednjih godina, ali se cene značajno razlikuju u zavisnosti od grada, lokacije salona, iskustva frizera i vrste usluge.

Muško šišanje u velikom broju salona košta od oko 1.000 do 1.500 dinara, dok su ženske usluge skuplje i imaju znatno širi raspon cena. Posebno se izdvajaju farbanje, izvlačenje pramenova i tehnike poput balajaža, koje mogu da koštaju nekoliko hiljada, pa i više desetina hiljada dinara u najskupljim salonima.

Na formiranje cena utiču troškovi profesionalnih preparata, zakup poslovnog prostora, zarade zaposlenih, struja, ali i ulaganja u edukaciju i usavršavanje.

Frizeri su među traženijim zanatskim zanimanjima u Srbiji

Jedan od najvećih problema domaće frizerske industrije jeste nedostatak stručnih radnika. Iako se saloni otvaraju širom zemlje, vlasnici često teško dolaze do iskusnih frizera koji mogu samostalno da obavljaju posao i zadrže mušterije.

Podaci sa tržišta rada ukazuju na to da je pronalaženje radnika u ovoj profesiji znatno teže nego u mnogim drugim delatnostima. Podaci koje je Infostud objavio u oktobru 2025. godine pokazuju da, dok prosečan oglas za posao privlači oko 50 prijava kandidata, oglasi kojima frizerski saloni traže zaposlene dobijaju u proseku svega četiri prijave.

To pokazuje da broj zainteresovanih kandidata ne prati potrebe poslodavaca, naročito kada je reč o radnicima sa praktičnim iskustvom.

Prema podacima Infostud-a, procenjena prosečna neto plata frizera iznosi oko 70.460 dinara, dok je medijalna zarada oko 60.000 dinara. Ova procena zasnovana je na uzorku od 11 prijavljenih plata korisnika i ne odnosi se na zvaničnu prosečnu zaradu svih frizera u Srbiji.

Sve više frizerskih salona u Srbiji

Interesovanje za otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona ne opada. Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da je tokom prvih deset meseci 2025. godine registrovan 1.391 novi frizerski i kozmetički salon, što je 15,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Kakav je kvalitet frizerske industrije u Srbiji?

Domaće tržište ima veliki broj stručnjaka koji prate svetske trendove, pohađaju međunarodne obuke i primenjuju savremene tehnike šišanja, farbanja i nege kose.

Ipak, kvalitet usluga nije ujednačen. Razlike postoje u nivou obrazovanja, praktičnom iskustvu, korišćenju profesionalnih preparata i spremnosti frizera da nastave sa stručnim usavršavanjem.

Upravo su edukacija, iskustvo i poznavanje novih tehnika među najvažnijim faktorima koji određuju konkurentnost domaćih salona.

Kakva je budućnost frizerske industrije u Srbiji?

Frizerska industrija u Srbiji ima potencijal za dalji razvoj, posebno zbog stalne potrebe za uslugama šišanja, farbanja i nege kose. Međutim, jedan od ključnih izazova biće pronalaženje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenih.

Za mlade koji razmišljaju o ovom zanimanju, frizerstvo može da predstavlja dobru poslovnu priliku, naročito uz kvalitetno obrazovanje, praktično iskustvo i kontinuirano usavršavanje.

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Frizerska industrija u Srbiji poslednjih godina prolazi kroz značajne promene. Broj salona se povećava, cene usluga rastu, a vlasnici sve češće nailaze na problem pronalaženja iskusnih i kvalitetnih radnika.

Iako interesovanje građana za frizerske usluge ne opada, tržište se suočava sa nedostatkom stručnog kadra, zbog čega dobri frizeri postaju sve traženiji.

Istovremeno, frizerski posao postaje sve zahtevniji. Od zaposlenih se očekuje poznavanje savremenih tehnika šišanja, farbanja i nege kose, ali i stalno usavršavanje. Podaci o poslovanju pokazuju da ova delatnost ima prostora za razvoj, ali i da rast broja salona ne prati uvek dostupnost stručnih radnika.

Da li su frizerske usluge u Srbiji poskupele?

Frizerske usluge u Srbiji poskupele su poslednjih godina, ali se cene značajno razlikuju u zavisnosti od grada, lokacije salona, iskustva frizera i vrste usluge.

Muško šišanje u velikom broju salona košta od oko 1.000 do 1.500 dinara, dok su ženske usluge skuplje i imaju znatno širi raspon cena. Posebno se izdvajaju farbanje, izvlačenje pramenova i tehnike poput balajaža, koje mogu da koštaju nekoliko hiljada, pa i više desetina hiljada dinara u najskupljim salonima.

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Na formiranje cena utiču troškovi profesionalnih preparata, zakup poslovnog prostora, zarade zaposlenih, struja, ali i ulaganja u edukaciju i usavršavanje.

Frizeri su među traženijim zanatskim zanimanjima u Srbiji

Jedan od najvećih problema domaće frizerske industrije jeste nedostatak stručnih radnika. Iako se saloni otvaraju širom zemlje, vlasnici često teško dolaze do iskusnih frizera koji mogu samostalno da obavljaju posao i zadrže mušterije.

Podaci sa tržišta rada ukazuju na to da je pronalaženje radnika u ovoj profesiji znatno teže nego u mnogim drugim delatnostima. Podaci koje je Infostud objavio u oktobru 2025. godine pokazuju da, dok prosečan oglas za posao privlači oko 50 prijava kandidata, oglasi kojima frizerski saloni traže zaposlene dobijaju u proseku svega četiri prijave.

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To pokazuje da broj zainteresovanih kandidata ne prati potrebe poslodavaca, naročito kada je reč o radnicima sa praktičnim iskustvom.

Prema podacima Infostud-a, procenjena prosečna neto plata frizera iznosi oko 70.460 dinara, dok je medijalna zarada oko 60.000 dinara. Ova procena zasnovana je na uzorku od 11 prijavljenih plata korisnika i ne odnosi se na zvaničnu prosečnu zaradu svih frizera u Srbiji.

Sve više frizerskih salona u Srbiji

Interesovanje za otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona ne opada. Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da je tokom prvih deset meseci 2025. godine registrovan 1.391 novi frizerski i kozmetički salon, što je 15,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Kakav je kvalitet frizerske industrije u Srbiji?

Domaće tržište ima veliki broj stručnjaka koji prate svetske trendove, pohađaju međunarodne obuke i primenjuju savremene tehnike šišanja, farbanja i nege kose.

Ipak, kvalitet usluga nije ujednačen. Razlike postoje u nivou obrazovanja, praktičnom iskustvu, korišćenju profesionalnih preparata i spremnosti frizera da nastave sa stručnim usavršavanjem.

Upravo su edukacija, iskustvo i poznavanje novih tehnika među najvažnijim faktorima koji određuju konkurentnost domaćih salona.

Kakva je budućnost frizerske industrije u Srbiji?

Frizerska industrija u Srbiji ima potencijal za dalji razvoj, posebno zbog stalne potrebe za uslugama šišanja, farbanja i nege kose. Međutim, jedan od ključnih izazova biće pronalaženje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenih.

Za mlade koji razmišljaju o ovom zanimanju, frizerstvo može da predstavlja dobru poslovnu priliku, naročito uz kvalitetno obrazovanje, praktično iskustvo i kontinuirano usavršavanje.

Podaci o rastu broja salona i prihoda pokazuju da tržište nije stagnirajuće, ali istovremeno otkrivaju i njegove probleme. Sve veća konkurencija, rast troškova i nedostatak stručnih radnika mogli bi da odrede pravac razvoja ove industrije u narednim godinama.

(Direktno)