RUSKE ORUŽANE SNAGE NASTAVLJAJU SA UDARIMA: Na meti ukrajinski energetski objekti i teretni brod u Odesi
TOKOM noći, ruske Oružane snage su nastavile da napadaju ukrajinske energetske objekte i brodove bespilotnim letelicama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Kao rezultat napada u Kijevskoj oblasti, u mestu Bela Crkva oštećen je akumulatorski objekat koji snabdeva električnom energijom ukrajinske vojno-industrijske objekte, navodi se u saopštenju.
Osim toga, u luci Odesa pogođen je teretni brod za koji je dostavljao teret dvojne namene u Ukrajinu.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.
Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.
(RT Balkan)
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