TOKOM noći, ruske Oružane snage su nastavile da napadaju ukrajinske energetske objekte i brodove bespilotnim letelicama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kao rezultat napada u Kijevskoj oblasti, u mestu Bela Crkva oštećen je akumulatorski objekat koji snabdeva električnom energijom ukrajinske vojno-industrijske objekte, navodi se u saopštenju.

Osim toga, u luci Odesa pogođen je teretni brod za koji je dostavljao teret dvojne namene u Ukrajinu.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.