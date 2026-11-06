Svet

RUSKE ORUŽANE SNAGE NASTAVLJAJU SA UDARIMA: Na meti ukrajinski energetski objekti i teretni brod u Odesi

Д.К.

06. 11. 2026. u 08:24

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TOKOM noći, ruske Oružane snage su nastavile da napadaju ukrajinske energetske objekte i brodove bespilotnim letelicama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСКЕ ОРУЖАНЕ СНАГЕ НАСТАВЉАЈУ СА УДАРИМА: На мети украјински енергетски објекти и теретни брод у Одеси

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kao rezultat napada u Kijevskoj oblasti, u mestu Bela Crkva oštećen je akumulatorski objekat koji snabdeva električnom energijom ukrajinske vojno-industrijske objekte, navodi se u saopštenju.

Osim toga, u luci Odesa pogođen je teretni brod za koji je dostavljao teret dvojne namene u Ukrajinu.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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